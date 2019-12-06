Новак высказался о цене на топливо в России

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Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
Новак высказался о цене на топливо в России
  • РИА Новости

Как отметил министр в своём материале, демпфирующий механизм позволил стабилизировать российский топливный рынок, и в итоге рост цен на топливо оказался ниже темпов инфляции.

«Благодаря демпферу удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстаёт от темпов инфляции: 2,7% против 3,7—4% в октябре 2019 года», — цитирует статью Новака ТАСС.

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал об ожиданиях ведомства по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.

В ноябре Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС. Отмечается, что агентство выявило более 20% нарушений в 18 регионах России.

В октябре руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

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