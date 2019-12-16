Работа над ошибками: как продвигается строительство космодрома Восточный
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Недостроенные здания первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный... эта задача, я уверен, будет выполнена», — сказал он.
Таким образом, достраиваться первая очередь будет параллельно с возведением второй. При этом сами недострои где-то закончены всего на 10%. По словам Рогозина, относятся проблемы и к жилью — на данный момент сданы 750 квартир из запланированных 1700.
В космическом центре «Восточный» сообщили, что в 2020 году на строительстве космодрома одновременно будут работать до 5 тыс. человек. При этом на данный момент на объекте работают более тысячи строителей и 140 единиц техники.
Ранее, 11 ноября, президент России Владимир Путин указал на многочисленные факты коррупции при строительстве Восточного.
«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — заявил глава государства.
Как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе строительства космодрома было похищено 11 млрд рублей, а возвращено 3,5 млрд. По его словам, из 19 объектов первой очереди пять так и не были сданы.
17 ноября Следственный комитет сообщил, что ведомство расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве космодрома.
«В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству», — сообщала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Напомним, строительство Восточного началось в 2012 году, а в 2018 году было объявлено о завершении строительства первой очереди — стартовых площадок для запуска ракет «Союз» лёгкого и среднего классов. Вторая и третья очереди предназначены для запуска ракет «Ангара», носителя «Иртыш» и сверхтяжёлой ракеты.
Первый запуск «Ангары» запланирован на 2023 год. 15 декабря был начат монтаж оборудования для стартового комплекса ракет. Строительство планируют закончить в 2022 году и тогда же начать строить третью очередь для запусков сверхтяжёлых ракет, которые запланированы на 2028 год.
Суммарная стоимость Восточного оценивается в 300 млрд рублей. Первый старт с космодрома состоялся в 2016 году. Всего пусков было пять.
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Планы на 2020 год
Рогозин также рассказал о планах российской космонавтики на 2020 год. Так, «Роскосмос» намерен сократить время полёта до МКС, которое сейчас занимает шесть часов. В этом году корпорация запустила ракету по двухвитковой схеме — она летела 3 часа и 21 минуту. А в 2020-м планируется протестировать одновитковую, что сократит время до двух часов.
Помимо этого, корпорация создаст единую государственную программу в космической отрасли. По словам Рогозина, в единую структуру будут объединены проекты по развитию инфраструктуры, ракет, спутников и другие, которые на данный момент не связаны между собой по финансированию и срокам исполнения.
Запланированы также 20 пусков ракет «Союз». В 2019 году было осуществлено 22 запуска ракет, из которых 17 — «Союзы». Ещё один запланирован на 24 декабря. При этом в начале года Рогозин заявлял, что «Роскосмос» осуществит 45 пусков.
Помимо этого, запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» — будущая часть российского сегмента МКС — может быть перенесён с 2020 на 2021 год. Старт планировался на ноябрь 2020 года.
«Вы знаете наши задельные работы, мы планируем МЛМ отправить на Байконур уже в начале 2020 года или в начале 2021-го уже к МКС», — сказал Рогозин.
Этот модуль станет для МКС 17-м и одним из самых больших на всей станции. Он рассчитан на работу в течение десяти лет. Для его подключения необходимо будет осуществить десять выходов в открытый космос.