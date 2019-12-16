Работа над ошибками: как продвигается строительство космодрома Восточный

Некоторые из недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, некоторые из таких зданий построены лишь на 10%. Так, из 1700 запланированных квартир сданы только 750. В корпорации заявили, что в следующем году одновременно будут работать до 5 тыс. строителей, а достройка первой очереди будет идти параллельно с возведением второй очереди. Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел, при строительстве космодрома продолжают воровать выделенные на это деньги.

Недостроенные здания первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный... эта задача, я уверен, будет выполнена», — сказал он.

Таким образом, достраиваться первая очередь будет параллельно с возведением второй. При этом сами недострои где-то закончены всего на 10%. По словам Рогозина, относятся проблемы и к жилью — на данный момент сданы 750 квартир из запланированных 1700.

В космическом центре «Восточный» сообщили, что в 2020 году на строительстве космодрома одновременно будут работать до 5 тыс. человек. При этом на данный момент на объекте работают более тысячи строителей и 140 единиц техники.

Ранее, 11 ноября, президент России Владимир Путин указал на многочисленные факты коррупции при строительстве Восточного.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — заявил глава государства.

Как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе строительства космодрома было похищено 11 млрд рублей, а возвращено 3,5 млрд. По его словам, из 19 объектов первой очереди пять так и не были сданы.

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17 ноября Следственный комитет сообщил, что ведомство расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве космодрома.

«В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству», — сообщала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, строительство Восточного началось в 2012 году, а в 2018 году было объявлено о завершении строительства первой очереди — стартовых площадок для запуска ракет «Союз» лёгкого и среднего классов. Вторая и третья очереди предназначены для запуска ракет «Ангара», носителя «Иртыш» и сверхтяжёлой ракеты.

Первый запуск «Ангары» запланирован на 2023 год. 15 декабря был начат монтаж оборудования для стартового комплекса ракет. Строительство планируют закончить в 2022 году и тогда же начать строить третью очередь для запусков сверхтяжёлых ракет, которые запланированы на 2028 год.

Суммарная стоимость Восточного оценивается в 300 млрд рублей. Первый старт с космодрома состоялся в 2016 году. Всего пусков было пять.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Планы на 2020 год

Рогозин также рассказал о планах российской космонавтики на 2020 год. Так, «Роскосмос» намерен сократить время полёта до МКС, которое сейчас занимает шесть часов. В этом году корпорация запустила ракету по двухвитковой схеме — она летела 3 часа и 21 минуту. А в 2020-м планируется протестировать одновитковую, что сократит время до двух часов.

Помимо этого, корпорация создаст единую государственную программу в космической отрасли. По словам Рогозина, в единую структуру будут объединены проекты по развитию инфраструктуры, ракет, спутников и другие, которые на данный момент не связаны между собой по финансированию и срокам исполнения.

Запланированы также 20 пусков ракет «Союз». В 2019 году было осуществлено 22 запуска ракет, из которых 17 — «Союзы». Ещё один запланирован на 24 декабря. При этом в начале года Рогозин заявлял, что «Роскосмос» осуществит 45 пусков.

Помимо этого, запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» — будущая часть российского сегмента МКС — может быть перенесён с 2020 на 2021 год. Старт планировался на ноябрь 2020 года.

«Вы знаете наши задельные работы, мы планируем МЛМ отправить на Байконур уже в начале 2020 года или в начале 2021-го уже к МКС», — сказал Рогозин.

Этот модуль станет для МКС 17-м и одним из самых больших на всей станции. Он рассчитан на работу в течение десяти лет. Для его подключения необходимо будет осуществить десять выходов в открытый космос.