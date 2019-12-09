Двигатели РД-171МВ для сверхтяжёлой ракеты планируют испытать в январе

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для российской сверхтяжёлой ракеты могут пройти в январе 2020 года, об этом рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Готовимся к огневым испытаниям первого опытного образца, я надеюсь, в январе начнём испытания, сейчас идёт сборка двигателя», — приводит его слова РИА Новости.

Новый двигатель планируется использовать для первой ступени ракеты «Союз-5», которая, в свою очередь, станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты «Енисей».

«Энергомаш» приступил к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ в сентябре.

Также глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о планах корпорации создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5».