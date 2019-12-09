Двигатели РД-171МВ для сверхтяжёлой ракеты планируют испытать в январе

Короткая ссылка
Огневые испытания двигателя РД-171МВ для российской сверхтяжёлой ракеты могут пройти в январе 2020 года, об этом рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
Двигатели РД-171МВ для сверхтяжёлой ракеты планируют испытать в январе
  • РИА Новости

«Готовимся к огневым испытаниям первого опытного образца, я надеюсь, в январе начнём испытания, сейчас идёт сборка двигателя», — приводит его слова РИА Новости.

Новый двигатель планируется использовать для первой ступени ракеты «Союз-5», которая, в свою очередь, станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты «Енисей».

«Энергомаш» приступил к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ в сентябре.

Также глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о планах корпорации создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить