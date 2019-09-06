«Роскосмос» планирует создание новой ракеты

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«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5».
«Роскосмос» планирует создание новой ракеты
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«На Байконуре — и я считаю, что мы договорились с нашими казахстанскими друзьями, — будет развёрнут комплекс «Байтерек» с использованием ракеты «Союз-5», — цитирует РИА Новости главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 

Он уточнил, что, скорее всего, на базе этой ракеты будет создана новая ракета среднего класса «Союз-6».

1 сентября сообщалось, что НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», приступает к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

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