Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180

Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в «Роскосмос») готовится отправить в США партию из трёх двигателей РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, в июне представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на три товарных двигателя.

«Данная приёмка является первой в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке», — говорится в сообщении.

Ранее глава космического командования ВВС США Джон Реймонд заявил о планах Вашингтона отказаться от российских двигателей к 2022 году.

Первый РД-180 был поставлен в США в 1999 году. С тех пор в страну было отправлено более 100 таких двигателей.