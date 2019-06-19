Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180

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Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в «Роскосмос») готовится отправить в США партию из трёх двигателей РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
  • РИА Новости

Как отмечается, в июне представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на три товарных двигателя.

«Данная приёмка является первой в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке», — говорится в сообщении.

Ранее глава космического командования ВВС США Джон Реймонд заявил о планах Вашингтона отказаться от российских двигателей к 2022 году.

Первый РД-180 был поставлен в США в 1999 году. С тех пор в страну было отправлено более 100 таких двигателей.

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