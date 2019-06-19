Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
- РИА Новости
Как отмечается, в июне представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на три товарных двигателя.
«Данная приёмка является первой в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке», — говорится в сообщении.
Ранее глава космического командования ВВС США Джон Реймонд заявил о планах Вашингтона отказаться от российских двигателей к 2022 году.
Первый РД-180 был поставлен в США в 1999 году. С тех пор в страну было отправлено более 100 таких двигателей.