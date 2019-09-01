В России начнут производить мощнейшие ракетные двигатели
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Отмечается, что эти двигатели планируется использовать для изготовления первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», а также при производстве сверхтяжёлой ракеты «Енисей».
В техническом задании к закупке НПО «Энергомаш» говорится о планах приобретения сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171, на эти цели планируется потратить около 19,5 млн рублей.
«Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», — говорится в документе.
В июне в пресс-службе НПО «Энергомаш» сообщили о подготовке к отправке в США трёх ракетных двигателей РД-180.