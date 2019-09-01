В России начнут производить мощнейшие ракетные двигатели

НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», приступает к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте госзакупок.

Отмечается, что эти двигатели планируется использовать для изготовления первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», а также при производстве сверхтяжёлой ракеты «Енисей».

В техническом задании к закупке НПО «Энергомаш» говорится о планах приобретения сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171, на эти цели планируется потратить около 19,5 млн рублей.

«Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», — говорится в документе.

В июне в пресс-службе НПО «Энергомаш» сообщили о подготовке к отправке в США трёх ракетных двигателей РД-180.