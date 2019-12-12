«Большая удача, что мы нашли друг друга»: в Москве показали документальный фильм RT и WWF России «Дикие и свободные»

Киноленту об охране тигров, белых медведей и других редких животных снимали к 25-летию работы Фонда дикой природы (WWF) России. Над фильмом работали команда документального телеканала RTД, волонтёры фонда, учёные и сотрудники заповедников. Свой вклад внёс учёный и телеведущий Николай Дроздов — в его уникальной озвучке «Диких и свободных» впервые показали зрителям в кинотеатре «Иллюзион».

«Спасибо за неравнодушие!»

К началу показа свободных кресел в зале «Иллюзиона» практически не осталось. Посетителей встречали аниматоры в костюмах панд — традиционного символа WWF. Для зрителей были открыты фотозона и стенд с VR-зоной RT.

Уже в зрительном зале прошла пресс-конференция с участием режиссёра фильма Наталией Карачковой, руководителя RTД Екатерины Яковлевой, телеведущего Николая Дроздова, а также руководства российского Фонда дикой природы.

Организации совместно разрабатывали концепцию фильма и целый год сотрудничали на съёмках животных Сибири и Дальнего Востока.

«Мы снимали фильм о животных, а получился он о людях. Наши герои претерпевают то, что мы пережили с ними на съёмках, всю свою жизнь! — рассказала зрителям режиссёр фильма Наталия Карачкова. — Например, орнитолог, один из героев фильма, трижды перенёс энцефалит, причём на ногах!»

«Получился интересный и воодушевляющий фильм, который, я надеюсь, воодушевит людей на мысли и действия, — взяла слово директор природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы России Виктория Элиас. — И я хочу сказать большое спасибо RTД за это неравнодушие!»

Фильм об охране животных снимали к 25-летию WWF в России.

Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов отметил, что день премьеры «Диких и свободных», 10 декабря, совпал с ещё одной знаменательной датой — телеканалу RT исполнилось 14 лет.

«Это большое везение, большая удача, что мы с фондом нашли друг друга», — признался Алексей Львович.

«Волонтёров будет больше»

Документальный фильм «Дикие и свободные» снимали на Чукотке, в Приморском крае и на юге Сибири. Главными героями стали Татьяна Миненко из «Медвежьего патруля» в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, орнитолог Игорь Карякин, восстанавливающий популяцию соколов-балобанов, и Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, специалист по диким кошачьим.

В фильме все герои пользуются вполне обычными приспособлениями для слежки за хищниками, такими как GPS-трекеры и фотоловушки. Специалисты фонда сообщили, что сейчас для подсчёта популяции диких животных начали использовать искусственный интеллект. Например, «умная программа» сейчас подсчитывает поголовье сайгаков. Волонтёров снабжают квадрокоптерами, чтобы они не рисковали близко подходить к медведям или моржам.

«А на Новой Земле эксперты сейчас испытывают устройство, призванное отпугивать белых медведей, — добавили на пресс-конференции. — Как известно, проблема насущная: медведи выходят к посёлкам, нефтепромыслам, свалкам, помойкам. Люди их подкармливают, чего делать категорически нельзя! Мы для медведей такой же корм!»

Своими впечатлениями от работы над «Дикими и свободными» поделился с RT и знаменитый телеведущий Николай Дроздов. Именно он озвучивал материал и изучил истории всех трёх героев фильма, чтобы успеть рассказать о каждом из них. По словам Николая Николаевича, «Диких и свободных» он озвучил всего за один день.

«Фильм оставил прекрасное впечатление, ведь он о волонтёрах! — рассказал Николай Николаевич. — Я уверен, что таких людей будет с каждым годом всё больше. У нас постепенно просыпается совесть по отношению к животным».

Николай Дроздов также поздравил телеканал с днём рождения.

«Тронуло до слёз»

После финальных титров зрители смогли задать вопросы создателям «Диких и свободных». С чего лучше начать заботу об экологии, как вести себя при встрече с белым медведем и даже как стать волонтёром фонда — в дискуссии участвовал почти весь зал.

«У нас сейчас около 30 тыс. участников, — ответила на вопрос из зала директор природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы России Виктория Элиас. — Кто-то переводит деньги, кто-то становится добровольцем. Мы рады всем. Инженеры, пиарщики, художники, IT-специалисты — все могут помочь в общем деле защиты природы!»

После просмотра зрители также поделились впечатлениями от показа.

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«Я увидела, с каким энтузиазмом люди отдаются своему делу. Мы все знаем, что они практически ничего не получают за свою работу, это всё на энтузиазме. Это пробирает до мурашек. Таких людей тоже надо вносить в Красную книгу. На них держится то, что мы пока имеем», — уверена посетительница премьеры Тамара Пронина.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2019 году фильм «Нас учили террористы» о детях в Сирии стал серебряным призёром международного фестиваля US International Film & Video Festival.

В 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм RTД «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно.

В 2017 году золото фестиваля завоевал фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии. В 2015 году серебро New York Festivals получила лента «Белая Африка», а в 2014-м золотую награду взял фильм «Кровная месть».

В 2011 году фильм «Город маленьких ангелов» получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards. В этом же году документальный фильм «Дети тундры» стал победителем российской премии «Страна».

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.

Главные цели фонда — сохранение биологического разнообразия, предотвращение нарастающей деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы.

Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России появились ещё в 1988 году, а в 1994-м открылось российское представительство WWF. В 2004 году WWF России стал российской национальной организацией. За 25 лет фонд осуществил более 1000 полевых проектов в 47 регионах России.