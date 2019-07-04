«Дикие и свободные»: RT и WWF представили отрывок из фильма о спасении диких животных

Телеканал RTД и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представили фрагмент совместного документального фильма «Дикие и свободные», приуроченного к 25-летию работы фонда в России. Фильм расскажет о сотрудниках российского филиала фонда, которые пытаются сохранить редкие и исчезающие виды диких животных, в том числе амурских тигров и соколов-балобанов. Съёмки ведутся в разных климатических зонах страны — в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке. В рамках пресс-конференции, приуроченной к 25-летию WWF, был представлен фрагмент картины.

Телеканал RTД совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) готовит полнометражный документальный фильм «Дикие и свободные», приуроченный к 25-летию работы фонда в России. Картина покажет работу сотрудников фонда по сохранению редчайших животных, обитающих в России.

Фильм снимался в Южной Сибири, Приморском крае и на Чукотке. Работа над лентой продолжится до ноября-декабря.

Героями картины стали амурские тигры, белые медведи, соколы-балобаны и моржи, которые благодаря усилиям работников фонда дикой природы продолжают жить в естественной среде обитания, в заповедниках.

«Наш фильм — про животных. Но главные герои в нём всё равно люди, — рассказала руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева. — Один герой, защищающий популяцию соколов, трижды перенёс энцефалит из-за своей деятельности. Другой пережил нападение тигрицы, но всё равно решил помогать амурским тиграм восстановить свою численность».

RTД анонсировал документальный фильм о спасении редких хищников

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведётся в тесном сотрудничестве со специально уполномоченными государственными организациями при поддержке центра «Амурский тигр» и WWF России.

Трейлер киноленты показали на праздновании 25-летия российского представительства WWF. В рамках посвящённого юбилею Бала на траве прошла пресс-конференция.



На ней сотрудники фонда рассказали о нововведениях в деле охраны исчезающих видов животных.

Например, сейчас WWF активно вербует браконьеров. На Алтае, где по-прежнему ведётся незаконная охота на краснокнижного снежного барса, охотников выявляют и предлагают им альтернативу: они начинают следить за барсами через фотоловушки и получают деньги за добросовестную работу.

«Таким образом мы не только защищаем ирбисов от уничтожения, но и поддерживаем людей материально», — добавила Виктория Элиас, директор природоохранных программ WWF.

По её словам, число людей, которые отказываются от незаконного промысла в пользу работы на фонд, постоянно растёт. Представители фонда надеются распространить эту практику ещё на несколько регионов с редкими животными.



На пресс-конференции не забыли и о скандально известной дальневосточной «китовой тюрьме», о которой узнала вся страна после прямой линии с президентом.

Представители WWF заверили, что внимательно следят за ситуацией и поддерживают своих коллег в деле защиты морских животных — «Экологическую вахту Сахалина». Напомним, из вольеров в бухте Средней уже выпустили часть животных.

Российское представительство WWF на сегодняшний день работает не только в Москве, есть филиалы в Мурманске, Архангельске, Красноярске, на Камчатке.

За 25 лет работы на Дальнем Востоке созданы специальные «медвежьи патрули» для защиты людей от диких животных и для наблюдений за хищниками. Уничтоженная популяция зубров восстановлена на Северном Кавказе, а численность амурских тигров возросла почти до 540 особей.

В честь своего 25-летия российское представительство WWF учредило премию имени Лоры Уильямс, которая основала и возглавила отделение Фонда дикой природы в России. Благодаря её работе появился заповедник «Брянский лес».

Премией и денежным грантом будут награждать молодых экологов за достижения в области охраны дикой природы России.