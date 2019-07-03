RT и WWF представили отрывок из нового фильма о животных «Дикие и свободные»

RTД представил отрывок из нового фильма о животных «Дикие и свободные».

Обсуждение картины прошло в рамках пресс-конференции в честь 25-летия Фонда дикой природы (WWF) в России.

Лента посвящена сохранению амурских тигров, белых медведей и других редких животных.

«Наш фильм рассказывает истории людей, которые стараются спасти то, что осталось. Снимаем о животных, но герои — люди», — заявила руководитель RTД Екатерина Яковлева.

RT и WWF представили отрывок из нового фильма о животных

Ранее сообщалось, что съёмки велись в разных климатических зонах страны — в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведётся в тесном сотрудничестве со специально уполномоченными государственными организациями при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.