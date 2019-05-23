RT и WWF России запустят спецпроект к 25-летию фонда

Телеканал RT совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) представит спецпроект «Дикие и свободные», приуроченный к 25-летию работы фонда в России.

В рамках проекта RTД снимает документальный фильм о работе WWF России, который будет показан в эфире телеканала.

Документальный фильм расскажет о сотрудниках WWF России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов диких животных — амурских тигров и леопардов, соколов-балобанов и белых медведей. Съёмки ведутся в разных климатических зонах страны — в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке.

«У меня много ран на лице — природа в лице тигрицы Казачки защищалась. Я могу это понять и, естественно, простить. Но мы наносим природе гораздо более глубокие и страшные раны. Простит ли нас природа за это? Я не знаю, может не простить», — сказал руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

Как отметила руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева, фильм о животных, но главные герои в нём — люди, беззаветно посвятившие свою жизнь сохранению дикой природы.

«Мы покажем, каких усилий стоит спасение и возвращение животных в их естественную среду обитания и что движет людьми, которые ради этого рискуют собой», — заявила она.

По словам директора по коммуникациям WWF России Юрия Сочнева, работа по охране природы в разных уголках страны часто остаётся незаметной.

«А такие документальные фильмы позволяют людям больше узнать об этом важном, а иногда и очень опасном деле. Уже 25 лет сотрудники WWF России делают всё для сохранения природы, и мы рады, что проект с телеканалом RTД выйдет в год нашего юбилея», — сказал Сочнев.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется в тесном сотрудничестве со специально уполномоченными государственными организациями при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.