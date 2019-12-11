Космонавт Рязанский рассказал о сотрудничестве с RT на премьере фильма «Дикие и свободные»

Космонавт-испытатель и Герой России Сергей Рязанский посетил премьеру документального фильма RTД «Дикие и свободные», снятого к 25-летию WWF России. Фильм озвучил учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Премьера фильма состоялась 10 декабря в кинотеатре «Иллюзион».

«У меня на планете два любимых места. Это Камчатка, потрясающий уголок природы, куда я летом этого года наконец съездил. И атоллы французской Полинезии. Сверху эти два уголка планеты запомнились мне сильней всего. Я биолог по образованию, и мне очень нравится наша планета, у нас удивительная Земля!» — сказал он в интервью РТ.

Рязанский — первый учёный, возглавивший экипаж МКС, — не только выходил в открытый космос, но и привёз оттуда снимки нашей планеты.

Для фото городов и континентов Рязанский завёл соцсети. Фотографии и панорамное видео земли с международной космической станции Рязанский снимал в рамках проекта RT SPACEWALK 360 — первого в истории панорамного видео из открытого космоса.

Он отметил, что давал интервью многим телеканалам, но совместных проектов ни с кем, кроме RT, у него ещё не было.

Для красивых кадров Рязанский вывел в открытый космос целый комплекс специальных камер.

«Камеры снимали работу космонавтов снаружи МКС и всю станцию целиком. У меня как раз тогда тоже был выход в космос. Потрясающе красивые съёмки. Если вы ещё не видели — обязательно посмотрите!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представят документальный фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию фонда.

RT создал видео SPACEWALK 360 в октябре 2017 года в рамках совместного с Роскосмосом и РКК «Энергия» проекта «Космос 360», благодаря которому зрители впервые смогли «отправиться» на орбиту Земли и рассмотреть планету с МКС.