Дикие и свободные: телеканал RT представит фильм к 25-летию WWF России

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Телеканал RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представят документальный фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию фонда. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Премьерный показ фильма состоится 10 декабря в московском кинотеатре «Иллюзион».

Документальный фильм RTД рассказывает о сотрудниках Всемирного фонда дикой природы России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Съёмки велись в разных регионах страны — в Приморском крае, в Южной Сибири и на Чукотке.

«Конечно, фильм замечательный. Телеканал RTД снял его к 25-летию WWF России. Уже четверть века сотрудники фонда прикладывают столько сил, чтобы сохранить краснокнижных и редких животных, чтобы сохранить, а подчас и увеличить территории заповедников, чтобы бороться с браконьерством. И фильм прекрасно снят, и люди там просто удивительные», — сказал учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

«Герои нашего фильма — люди, которые рискуют жизнью ради спасения животных. Часто их работа, несмотря на её важность, остаётся за кадром. Мы решили это исправить», — отметила руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева.

RTД представил истории Татьяны Миненко, руководящей «Медвежьим патрулём» в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, Игоря Карякина, возглавляющего эксперимент по внедрению птенцов соколов-балобанов в дикую природу, и Павла Фоменко, руководителя отдела по редким видам Амурского филиала WWF России.

«Мне кажется, я сделал со своими коллегами очень много. Но осталось ещё немножко — нужно сделать так, чтобы мы гарантировали выживание редких видов в дикой природе», — рассказал Павел Фоменко.

Автор и режиссёр фильма — Наталия Карачкова, оператор — Станислав Гурьянов.

 

Закрытый показ фильма RTД «Дикие и свободные» состоится 10 декабря в кинотеатре «Иллюзион» (г. Москва, Котельническая набережная, дом 1/15, к. ВК).

 

Сбор гостей в 19:30

После кинопоказа пройдёт дискуссия с создателями фильма и представителями Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно. В 2017 году золото фестиваля завоевал фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии. В 2015 году серебро New York Festivals выиграла лента «Белая Африка», а в 2014-м золотую награду взял фильм «Кровная месть». В 2011 году фильм «Город маленьких ангелов» получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards. В этом же году документальный фильм «Дети тундры» стал победителем российской премии «Страна».

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. Главные цели фонда — сохранение биологического разнообразия, предотвращение нарастающей деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы. Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России начались ещё в 1988 году, а в 1994-м открылось российское представительство WWF. В 2004 году WWF России стал российской национальной организацией. За 25 лет фонд осуществил более 1000 полевых проектов в 47 регионах России.

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