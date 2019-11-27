RT и WWF России представят фильм к 25-летию фонда

Телеканал RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представят документальный фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию работы фонда в России. Премьерный показ состоится 10 декабря в московском кинотеатре «Иллюзион».

Документальный фильм RTД рассказывает о сотрудниках Всемирного фонда дикой природы России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Съёмки велись в разных регионах страны — в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке.

Озвучил фильм учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов.

«Конечно, фильм замечательный. Телеканал RTД снял его к 25-летию WWF России. Уже четверть века сотрудники Фонда прикладывают столько сил, чтобы сохранить краснокнижных и редких животных, чтобы сохранить, а подчас и увеличить территории заповедников, чтобы бороться с браконьерством. И фильм прекрасно снят, и люди там просто удивительные», — сказал он.

По словам руководителя телеканала RTД Екатерины Яковлевой, герои фильма — люди, которые рискуют жизнью ради спасения животных.

«Часто их работа, несмотря на её важность, остаётся за кадром. Мы решили это исправить», — отметила она.

RTД представил истории Татьяны Миненко, руководящей «Медвежьим патрулём» в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, Игоря Карякина, возглавляющего эксперимент по внедрению птенцов соколов-балобанов в дикую природу, и Павла Фоменко, руководителя отдела по редким видам Амурского филиала WWF России.

«Мне кажется, я сделал со своими коллегами очень много. Но осталось ещё немножко — нужно сделать так, чтобы мы гарантировали выживание редких видов в дикой природе», — рассказал Фоменко.

Автор и режиссёр фильма — Наталия Карачкова, оператор — Станислав Гурьянов.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведётся в тесном сотрудничестве со специально уполномоченными государственными организациями при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.