Выпал из окна: в Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор

Заместитель губернатора Тамбовской области Глеб Чулков найден мёртвым возле многоквартирного дома, в котором он находился под домашним арестом. Чиновник, также занимавший пост главы комитета по управлению областным имуществом, был задержан в октябре 2019 года и стал фигурантом дела о мошенничестве. По информации правоохранительных органов, мужчина выпал из окна квартиры на пятом этаже. Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств гибели Чулкова.

В Тамбовской области погиб замглавы администрации региона Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по обвинению в покушении на мошенничество. Факт гибели мужчины подтвердила ТАСС официальный представитель регионального управления Следственного комитета Елена Кярсна.

В ведомстве не стали раскрывать подробности смерти Чулкова, пояснив, что сейчас проводится проверка её обстоятельств.

«Факт смерти подтверждаем. По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», — цитирует агентство Кярсну.

По информации местных СМИ, тело вице-губернатора обнаружили в воскресенье утром под окнами многоквартирного дома, где проживает его мать. Именно по этому адресу он находился под домашним арестом. Прибывшие на место медики констатировали смерть чиновника.

Как сообщает РИА Новости, в администрации Тамбовской области подтвердили, что инцидент произошёл в 6:00 утра по местному времени. Согласно опубликованной информации, Чулков выпал из окна квартиры на пятом этаже.

«Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6:05 поступило от матери Чулкова, по месту жительства которой он и находился под домашним арестом», — цитирует агентство сообщение администрации.

Отметим, что чиновника задержали в середине октября 2019 года. Его подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок», который находится в государственной собственности. Суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест.

Чулков проходил по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). Наказание по этой статье подразумевает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По неподтверждённым данным местных СМИ, Чулков мог оставить предсмертную записку. Правоохранительные органы пока официально не комментируют эти сообщения.

Также сообщается, что в ноябре Чулков попал в больницу из-за имитации попытки самоубийства. Отмечается, что он ещё раз попытался покончить с собой уже в медучреждении.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью своего заместителя.

«От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича», — цитирует РИА Новости сообщение главы региона.

Чулков родился в 1973 году в Тамбове. В 2000 году он получил диплом юриста, а уже в 2001 году возглавил юридический отдел комитета по управлению имуществом Тамбовской области.

В 2001—2002 гг. Чулков был помощником главы региона, после чего занимал должность председателя комитета по управлению имуществом Тамбовской области. Начиная с 2008 года он также занимал пост заместителя главы областной администрации.

Исходя из данных, размещённых на сайте администрации региона, в непосредственные обязанности Чулкова входило обеспечение комплексного социально-экономического развития области в сферах управления собственностью области и государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Гибель мэра Абакана

Ранее в Хакасии в автомобильной аварии погиб другой чиновник — мэр Абакана Николай Булакин. Трагедия произошла на 433-м км трассы Р257. По информации ГИБДД, Булакин находился за рулём автомобиля Ford Explorer и двигался в сторону города Кызыла. Мужчина не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП он скончался на месте.

Исходя из опубликованных ГИБДД видеоматериалов, удар автомобиля Булакина о дерево пришёлся в ту часть кузова, где расположены места водителя и переднего пассажира. По предварительным данным полиции, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем.