Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

Глава Холм-Жирковского района в Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в Twitter.

«Вчера (8 ноября. — RT) при тушении пожара чужого дома скончался глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!» — написал он.

Вчера при тушении пожара чужого дома скончался Глава Холм-Жирковского района О.П.Макаров. Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович! — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) November 9, 2019

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, чиновник пытался потушить пожар подручными средствами, а также помогал выносить имущество из горящей квартиры.

Позднее Макарову стало плохо, его госпитализировали. В больнице чиновник скончался.

2 ноября стало известно, что военнослужащий в Бурятии помог семье выбраться из горящего дома.