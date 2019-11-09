Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар
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«Вчера (8 ноября. — RT) при тушении пожара чужого дома скончался глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!» — написал он.
Вчера при тушении пожара чужого дома скончался Глава Холм-Жирковского района О.П.Макаров. Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!— Алексей Островский (@a_ostrovskiy) November 9, 2019
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, чиновник пытался потушить пожар подручными средствами, а также помогал выносить имущество из горящей квартиры.
Позднее Макарову стало плохо, его госпитализировали. В больнице чиновник скончался.
2 ноября стало известно, что военнослужащий в Бурятии помог семье выбраться из горящего дома.