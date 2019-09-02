Школьника из Пермского края наградили за спасение четырёхлетнего ребёнка в Турции

Пермского школьника Матвея Коляду наградили за спасение четырёхлетнего ребёнка в Турции, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального детского омбудсмена.

20 июля Коляда увидел, как на турецком пляже ребёнок, недавно вошедший в воду, стал тонуть. Школьник бросился ему на помощь и вытащил на берег.

2 июля омбудсмен Светлана Денисова в рамках мероприятия «За безопасность вместе!» при поддержке МЧС региона наградила Коляду благодарственным письмом уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.

Ранее RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.