Школьника из Пермского края наградили за спасение четырёхлетнего ребёнка в Турции
- РИА Новости
20 июля Коляда увидел, как на турецком пляже ребёнок, недавно вошедший в воду, стал тонуть. Школьник бросился ему на помощь и вытащил на берег.
2 июля омбудсмен Светлана Денисова в рамках мероприятия «За безопасность вместе!» при поддержке МЧС региона наградила Коляду благодарственным письмом уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.
Ранее RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.