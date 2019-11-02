Военный в Бурятии спас семью из пожара

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Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в Республике Бурятия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.

Отмечается, что рядовой контрактной службы Евгений Грешилов заметил идущий из дома дым, когда шёл на службу. Он разбудил спавшую в нём семью, вытащил детей через окно, а затем помог выбраться родителям.

«Командованием соединения РХБ защиты ВВО подано предложение в Главное управление МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового Евгения Грешилова за спасение жизни людей», — говорится в сообщении.

24 октября сообщалось, что в Москве 1 ноября пройдёт награждение десятиклассника Кирилла Шавкунова из Зуевского района Кировской области, который летом спас тонувшего ребёнка.

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