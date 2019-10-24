В Москве наградят подростка из Зуевского района за спасение тонущего ребёнка
- Кирилл Шавкунов / © Росгвардия
Инцидент произошёл в Зуевском районе на реке Чепце. Кирилл, услышав призыв о помощи, бросился в воду и вытащил пострадавшего. Как пишет progorod43.ru, ссылаясь на сообщение Росгвардии, он получит награду вместе с другими детьми и подростками до 16 лет, совершившими героические и мужественные поступки.
Ранее «Невские новости» сообщали, что псковского школьника наградят за спасение ребёнка, упавшего в реку.