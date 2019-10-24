Псковского школьника наградят за спасение ребёнка, упавшего в реку

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Школьник Иван Степанов из Псковской области приедет в Москву на церемонию награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
Псковского школьника наградят за спасение ребёнка, упавшего в реку
  • © Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Степанов спас ребёнка, упавшего в реку Пскову рядом с пешеходным мостом, 19 июня. По словам школьника, он увидел тонувшего мальчика и прыгнул в воду, где ему пришлось преодолеть сильное течение.

Церемония награждения состоится в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» 1 ноября в Совете Федерации.

Ранее RIA56 сообщало, что оренбургского школьника Максима Мезенцева наградят в Москве за спасение утопающего.

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