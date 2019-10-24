Оренбургского школьника наградят в Москве за спасение утопающего

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Оренбургского школьника Максима Мезенцева наградят в Москве за спасение утопающего, сообщает RIA56.
Оренбургского школьника наградят в Москве за спасение утопающего
  • © Управление Росгвардии по Оренбургской области

Инцидент произошёл в декабре 2018 года, когда четверо друзей катались на замёрзшей реке Сакмара. Один из мальчиков провалился в воду. Его бросился спасать 12-летний Мезенцев. Он подбежал к полынье, протянул приятелю руку и помог выбраться.

«Первое время я не знала, как реагировать. Но могу сказать одно — поступок сына вызывает гордость. И это большая честь, что это заметили на уровне государства, что поздравляет Росгвардия. Мы рады», — заявила мать школьника Светлана Мезенцева.

Мальчик стал одним из лауреатов Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Ранее Newinform сообщал, что двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.

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