Оренбургского школьника наградят в Москве за спасение утопающего

Оренбургского школьника Максима Мезенцева наградят в Москве за спасение утопающего, сообщает RIA56.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года, когда четверо друзей катались на замёрзшей реке Сакмара. Один из мальчиков провалился в воду. Его бросился спасать 12-летний Мезенцев. Он подбежал к полынье, протянул приятелю руку и помог выбраться.

«Первое время я не знала, как реагировать. Но могу сказать одно — поступок сына вызывает гордость. И это большая честь, что это заметили на уровне государства, что поздравляет Росгвардия. Мы рады», — заявила мать школьника Светлана Мезенцева.

Мальчик стал одним из лауреатов Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Ранее Newinform сообщал, что двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.