СК проверяет обстоятельства смерти вице-губернатора Тамбовской области

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В региональном управлении Следственного комитета подтвердили смерть вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. В настоящее время ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.
СК проверяет обстоятельства смерти вице-губернатора Тамбовской области
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Факт смерти подтверждаем. По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», — сказала ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК Елена Кярсна.

Как пишет агентство, 16 октября Чулкова задержали по подозрению в мошенничестве, после чего суд поместил чиновника под домашний арест.

Пост замглавы администрации области он занял в 2008 году.

В середине октября стало известно о гибели мэра Абакана Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.

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