Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью своего заместителя Глеба Чулкова, который, по предварительным данным, выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома.
Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора
  • © пресс-служба администрации Тамбовской области

«От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича», — приводит РИА Новости сообщение главы региона.

В областной администрации подтвердили, что инцидент произошёл в субботу утром.

«Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6:05 поступило от матери Чулкова, по месту жительства которой он и находился под домашним арестом», — говорится в сообщении.

Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа констатировала смерть мужчины.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета подтвердили смерть вице-губернатора Тамбовской области.

В настоящее время ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.

Чулков был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве, после чего суд поместил чиновника под домашний арест.

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