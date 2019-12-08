Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора
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«От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича», — приводит РИА Новости сообщение главы региона.
В областной администрации подтвердили, что инцидент произошёл в субботу утром.
«Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6:05 поступило от матери Чулкова, по месту жительства которой он и находился под домашним арестом», — говорится в сообщении.
Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа констатировала смерть мужчины.
Ранее в региональном управлении Следственного комитета подтвердили смерть вице-губернатора Тамбовской области.
В настоящее время ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.
Чулков был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве, после чего суд поместил чиновника под домашний арест.