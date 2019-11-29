«Умерла от пневмонии»: в Минздраве назвали причину смерти девочки, ожидавшей операцию у Каабака

Годовалая Настя Орлова, которую должен был прооперировать трансплантолог Михаил Каабак, по предварительным данным, умерла от пневмонии. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ Елена Байбарина. По словам самого врача, которого в ноябре уволили, а затем восстановили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, изначально планировалось, что девочку прооперируют 28 ноября, спустя месяц после введения последнего блока вакцин.

Вечером в среду, 27 ноября, умерла одна из пациенток детского трансплантолога Михаила Каабака, которого ранее уволили, а затем восстановили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

Как рассказал RT врач, Настя Орлова, которой недавно исполнился год, наблюдалась у него с февраля 2019-го, а на конец ноября была запланирована операция по пересадке почки.

«Эта девочка появилась на свет в ноябре 2018 года с врождённым нефротическим синдромом. Мы наблюдаем её с февраля 2019 года. В мае удалили ей собственные почки, 28 октября ей был введён последний блок вакцин, а через месяц, то есть сегодня, нужно было делать трансплантацию. Настя умерла вчера, — рассказал RT Каабак. — У неё был вес 7,3 кг, а родители не могли стать донорами по состоянию здоровья. С ноября девочку поставили в лист ожидания трупной почки».

История скандала

Скандал вокруг трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко разгорелся 12 ноября, когда стало известно об их увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ).

Медики утверждали, что поводом для увольнения послужило использование препарата «Алемтузумаб» при проведении уникальных операций по пересадке почек детям весом менее 10 кг. Применение этого лекарства при подобных вмешательствах не регламентировано.

По словам Каабака, он использовал «Алемтузумаб» для подавления иммунитета, чтобы организм не отторгал трансплантированную почку.

В самом НМИЦ здоровья детей увольнение врачей объясняли реорганизацией — якобы Бабенко и Каабак трудились на четверть ставки и не могли уделять всё внимание работе в центре. После реорганизации у центра появилась возможность нанять нового врача на полную ставку — он и должен был заняться операциями.

«В связи с чем наличие внешних совместителей стало нецелесообразным», — пояснили журналистам в пресс-службе НМИЦ.

Сразу после увольнения врача на сайте Change.org появилась петиция в поддержку Каабака и Бабенко. Подписавшиеся требовали возвращения «единственного врача в России, который делает трансплантацию почек детям весом меньше 10 кг». Её подписали более 550 тыс. человек.

Кроме того, к журналистам с просьбой о помощи обратился житель Сахалина Сергей Кузнецов — папа 11-месячных Ромы и Виталика, которым Михаил Каабак должен сделать пересадку почек. Сергей рассказал, что ранее все врачи отказывались оперировать его сыновей, и только Каабак согласился помочь. После увольнения трансплантолога, по словам Кузнецова, оперировать детей стало некому.

По словам мужчины, в Минздраве ему предложили провести операцию у главы Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергея Готье.

«Мы попросили представить доказательства, что он провёл хотя бы одну операцию маловесным детям. На все запросы о результатах и проделанных операциях на маловесных детях, которые мы направляли, нам ничего не отвечали. Но у нас есть запись телефонного разговора с заведующим отделением трансплантации почки Милосердовым, который говорит нам, что они никогда не оперировали детей с весом меньше 9 кг. Поэтому мы отказались», — рассказал Кузнецов.

Также Кузнецов сообщил, что, помимо его сыновей, операции у Каабака ждали ещё 14 детей.

Причина смерти

История близнецов и других малышей, оказавшихся на грани смерти из-за увольнения врача-трансплантолога, вызвала широкий общественный резонанс. Во вторник, 26 ноября, министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Сергеем Кузнецовым и Михаилом Каабаком. По итогам встречи было объявлено, что Каабак восстановлен в НМИЦ и все дети будут прооперированы.

Однако вечером 27 ноября стало известно о смерти годовалой Насти Орловой.

На следующий день был созван экстренный брифинг с участием Каабака, директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрея Фисенко, а также директора департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ Елены Байбариной. На нём сообщили предварительную причину смерти девочки.

«По предварительным данным, Настя Орлова умерла от пневмонии, а точная причина смерти будет установлена после вскрытия», — заявила Байбарина.

Источник RT в Минздраве РФ сообщил, что родителям Насти также предлагали прооперировать девочку у Готье.

«Национальный центр здоровья детей пересаживал только родственные почки. Мама отказалась, но при этом требовала операции у Михаила Каабака. Ей несколько дней назад предложили делать операцию у Сергея Готье, но она наотрез отказалась», — сообщил собеседник.

Между тем СКР по Волгоградской области инициировал проверку по факту смерти годовалой девочки, ожидавшей операцию по пересадке почки.

Восстановление на работе

Как сообщила журналистам на брифинге Байбарина, Каабак и его коллега Надежда Бабенко восстановлены в исследовательском центре.

«Я держу в руках два трудовых договора и могу сказать, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко приняты на работу с повышением — не на 0,25 ставки, как было до этого, а на целую, — рассказала Байбарина. — В НМИЦ произошло расширение: создан отдел по трансплантации органов. Им будет руководить Каабак».

Кроме того, Байбарина добавила, что пересадка почек детям, которые весят меньше 10 кг, проводится в разных учреждениях. Также она пояснила, что препарат «Алемтузумаб» Каабак может использовать на своё усмотрение.

«Этот препарат можно использовать вне инструкции. Есть отрицательные и положительные отзывы о нём по всему миру. Препарат имеет право вводить лечащий врач. Это решение будет приниматься коллегиально. Если Каабак решит его применять, он может это сделать», — пояснила Байбарина.

Таким образом, врач уже на следующей неделе сможет готовить пациентов к операциям.

«Завтра будет сформирован лист ожидания трупных органов, на следующей неделе мы ожидаем первую трансплантацию от посмертных доноров. Операция требуется 15 детям. Мы, безусловно, не успеем всех прооперировать до конца 2019 года, но я думаю, мы должны хотя бы начать», — заявил Каабак.

Также врач рассказал RT о Роме и Виталике Кузнецовых, которым требуется трансплантация почек. Рома сейчас находится в Москве с папой, а Виталик — в Южно-Сахалинске с мамой.

«Ситуация тяжёлая. Мы планируем их обоих перевезти в больницу святого Владимира, где работает врач Анатолий Попа. Он начал им диализ и уже вытаскивал из многих осложнений. Виталик пока находится в реанимации в Южно-Сахалинске, в течение недели его доставят в Москву», — рассказал Каабак.

Благотворительный проект ДДБМ ранее открыл сбор средств для помощи семье Кузнецовых.