«Из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании»: МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
- Фрагмент, потерпевшего катастрофу Boeing 737
- © Maxim Shemetov/Reuters
Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения самолёта Boeing 737-800 под Ростовом-на-Дону, произошедшего 19 марта 2016 года. Причиной катастрофы специалисты назвали ошибочные действия экипажа. Об этом говорится в окончательном отчёте МАК.
«Катастрофа самолёта Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС (командиром воздушного судна. — RT) ситуационной осведомлённости ночью в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полёта и столкновению самолёта с землёй», — сообщается в документе.
Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Жертвами авиакатастрофы стали 62 человека — 55 пассажиров и семь членов экипажа. Помимо россиян, на борту находились граждане Индии, Испании, Кипра, Колумбии, Киргизии, Сейшельских Островов, Украины и Узбекистана. В 2017 году перед входом в здание аэропорта открылся памятник погибшим.
В работе комиссии, которая проводила расследование причин трагедии, принимали участие представители компании — разработчика самолёта (Boeing Company, США), компании Flydubai, специалисты аэропорта Ростова-на-Дону, Росавиации, Ространснадзора, Росгидромета, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», НПО «Родина», АО «ЛИИ имени М.М. Громова», а также лётчики некоторых российских авиакомпаний. Помимо делегатов США и ОАЭ, в составе комиссии были и французские специалисты, поскольку двигатели самолёта были спроектированы во Франции.
Человеческий фактор
Версия ошибки пилотов стала появляться в СМИ почти сразу после катастрофы. Так, например, в апреле 2016 года в российских медиа прошла информация о том, что по горячим следам трагедии в Росавиации распорядились дополнительно обучить пилотов уходить на второй круг в ручном режиме после прерванной посадки.
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В промежуточном отчёте МАК, который был опубликован в апреле 2016-го, исключалась техническая причина крушения. Эксперты пришли к выводу, что все бортовые системы самолёта работали в штатном режиме и были исправны на момент катастрофы. Тогда МАК вину на пилотов не возложил. Однако в рекомендациях было заявлено о необходимости усилить подготовку лётчиков, особенно это касалось заходов на второй круг.
Как отмечается в окончательном отчёте МАК, по информации, полученной от авиакомпании Flydubai, экипаж перед полётом был достаточно отдохнувшим.
По крайней мере, время, проведённое в воздухе, и общее рабочее время за последние 28 дней не превышали нормативы самой компании — 100 часов и 190 часов соответственно. Командир воздушного судна (КВС) имел возможность отдохнуть перед рейсом 15 часов, а второй пилот — 20 часов. При этом ранее представители авиакомпаний ОАЭ жаловались на ненормированный график и переутомление.
Оба пилота периодически тренировались на тренажёре заходить на второй круг при посадке, в том числе в трудных метеоусловиях. Однако ранее вместе они никогда не летали. Это также был их первый полёт в аэропорт Ростова-на-Дону. Второй пилот до этого никогда не приземлялся на российские аэродромы.
Как отмечается в окончательном отчёте МАК, «комиссия по расследованию не выявила признаков употребления КВС и вторым пилотом алкоголя и других психоактивных веществ». Проблем со здоровьем у обоих также не было зафиксировано.
При заходе воздушного судна на посадку в ростовском аэропорту самолёт вынужден был зайти на второй круг из-за того, что сработало автоматическое предупреждение «сдвиг ветра».
«При этом экипаж фактически столкнулся с одним из самых неблагоприятных сценариев — необходимостью ухода на второй круг из-за срабатывания сигнализации о возможном попадании в сдвиг ветра с достаточно большой высоты (при незначительном запасе до установленной высоты ухода на второй круг) на «лёгком» самолёте», — отмечается в окончательном отчёте МАК.
Длительное время самолёт находился в зоне ожидания и даже вёл переговоры с аэропортом Волгограда о возможности приземления. При этом у экипажа возникли трудности коммуникации с диспетчером ростовского аэропорта из-за недостаточного уровня владения английским языком у последнего.
В итоге при повторном заходе на посадку экипаж заметил превышение скорости полёта и в 00:40 принял решение вновь уйти на второй круг.
Причина — в психологии
Согласно заключению МАК, в этот момент, скорее всего, экипаж потерял способность прогнозировать реакцию самолёта на свои действия, что может быть связано с повышением рабочей загрузки пилотов, в том числе психологической. В результате все действия пилотов носили запоздалый характер.
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В 00:41 ситуация стала принимать критический характер, а экипаж, согласно мнению экспертов, находился в состоянии сильнейшего стресса. Зарегистрированные действия экипажа позволяют судить о том, что в эту минуту командир потерял способность адекватно оценивать обстановку и сильно нервничал. Второй пилот пытался спасти ситуацию и подсказать КВС правильные действия — отклонение штурвала «на себя», но тщетно. К тому времени КВС не слышал второго пилота и не реагировал на его слова.
«В результате неадекватных действий КВС», отмечается в докладе МАК, самолёт оказался «в сложном пространственном положении». Его удалось бы спасти, если бы в нужный момент времени колонка штурвала была отклонена полностью на себя. Однако этого не было сделано, и самолёт вошёл в пике.
«Ситуация соответствовала потере способности (в психологическом плане) пилотирующего пилота управлять самолётом (pilot incapacitation)», — говорится в докладе МАК.
По мнению экспертов Международного авиационного комитета, сказались психологическая неготовность уходить на второй круг и стремление во что бы то ни стало посадить самолёт в ростовском аэропорту.
Сыграли свою роль и перегрузки на последнем этапе полёта и усталость экипажа: на тот момент он находился в воздухе уже шесть часов, в том числе «два часа — в напряжённой рабочей обстановке».
По результатам расследования МАК рекомендует российским властям довести его результаты до всего лётного состава гражданской авиации, оценить риски допуска пилотов на Boeing 737-800, если он является первым многодвигательным самолётом в их карьере. Среди рекомендаций для Flydubai — «рассмотреть целесообразность дополнения РПП (руководство по производству полётов. — RT) авиакомпании критериями потери работоспособности в психологическом плане и рекомендациями по действиям в таких случаях».
Международной организации гражданской авиации ИКАО рекомендуется «рассмотреть целесообразность создания рабочей группы для изучения вопросов потери работоспособности членами экипажа в психологическом плане и разработки соответствующих рекомендаций для оказания методической помощи государствам и авиакомпаниям».
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