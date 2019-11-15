«Изложил обстоятельства того страшного дня»: отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве
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В Крыму нашли тело пропавшей ранее пятилетней девочки, сообщил Следственный комитет по региону. По подозрению в убийстве задержан её отчим, он дал признательные показания.
Отмечается, что об исчезновении падчерицы 13 ноября заявил сам отчим. Мужчина утверждал, что 12 ноября уехал из дома с маленьким сыном по делам, закрыв девочку дома. По его словам, по возвращении он не обнаружил дочку на месте, причём дверь в дом была открыта без следов взлома.
Последующие поиски девочки в селе не принесли результатов. К месту происшествия направились руководители регионального СК, опытные следователи, криминалисты и эксперты. Следователи и сотрудники МВД изучили обстоятельства исчезновения ребёнка и отработали различные версии.
В сообщении Следственного комитета отмечается, что помощь в поиске оказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Крым», а также «добровольцы из различных регионов и неравнодушные жители полуострова». Ранее сообщалось, что в поисках девочки участвуют почти 170 человек.
Криминалисты установили причастность отчима девочки к её исчезновению, после чего он признался в убийстве ребёнка.
«В ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребёнка, изложив обстоятельства того страшного дня. Далее с выездом на местность он указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки, где оно и было обнаружено в ходе следственных действий», — сообщает СК.
В ходе расследования стало известно, что днём 12 ноября мужчина, совершив убийство, вывез из дома тело падчерицы и присыпал его землёй недалеко от места жительства. Позднее, по версии следователей, он попробовал «создать себе алиби». Для этого он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать вместе с сыном в соседнее государство. Его название СК не уточняет, однако СМИ полагают, что речь идёт об Украине.
- © СК РФ
Попытка уехать не увенчалась успехом, и мужчина вернулся домой, после чего сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки. В рамках предстоящего расследования планируется определить взаимодействие семьи с государственными службами.
«Действиям либо бездействию всех ответственных за обеспечение безопасности ребёнка лиц будет дана принципиальная правовая оценка», — отмечает СК.
Проверка надзорных органов
В районной администрации утверждают, что семья погибшей девочки не состояла на учёте в органах опеки.
«На учёте ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних семья не состояла», — цитирует ТАСС представителей власти региона. По предварительным данным, семья переехала в село Кропоткино лишь в августе.
В администрации также уточнили, что в семье было двое детей. Кроме пятилетней девочки родители воспитывали двухлетнего мальчика. Он находится на лечении в детском отделении районной больницы с диагнозом «бронхит».
Сообщается, что приехавшая в Крым после исчезновения девочки бабушка двух детей дала разрешение на опеку мальчика в больнице. По данным администрации, мать девочки находится в Китае и прибудет в Крым в пятницу, 15 ноября.
- © СК РФ
Вместе с тем взаимодействие семьи погибшей девочки с органами опеки и муниципальными властями станет объектом проверки. Её инициировала уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева. Как рассказала информагентствам сама омбудсмен, она взяла этот вопрос на контроль.
«Думаю, правоохранители, кроме обстоятельств самого преступления, будут изучать, как семья попала на территорию этого муниципального образования и почему не попала в поле зрения соответствующих органов, прежде всего, участкового», — цитирует её РИА Новости.
По словам омбудсмена, длительные периоды проживания матери отдельно от семьи уже указывают на то, что семья была неблагополучной.
Она добавила, что проживание в районе мужчины с двумя маленькими детьми, один из которых не является родным, должно было вызвать вопросы, в частности, о местонахождении матери.
«Там есть социальная служба, которая работает с населением этого села... Не могло не возникнуть вопросов, почему с ребёнком живёт один папа (хотя он совсем не папа), где мама, чем взрослые конкретно занимаются. Таких вопросов не могло не возникнуть — значит, будет проверка, почему эти вопросы не были заданы», — отметила она.
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