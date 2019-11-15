«Изложил обстоятельства того страшного дня»: отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве

В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим. В ходе допроса он признался в убийстве, а затем показал, где находится тело. Стало известно, что после убийства он намеревался выехать со своим родным ребёнком «в соседнюю страну». Как сообщили в районной администрации, мама девочки в это время находилась в Китае. Уполномоченный по правам ребёнка по Крыму анонсировала проверку работы надзорных органов региона. По мнению омбудсмена, семья погибшей была неблагополучной и у органов опеки должны были возникнуть к ней вопросы.

В Крыму нашли тело пропавшей ранее пятилетней девочки, сообщил Следственный комитет по региону. По подозрению в убийстве задержан её отчим, он дал признательные показания.

Отмечается, что об исчезновении падчерицы 13 ноября заявил сам отчим. Мужчина утверждал, что 12 ноября уехал из дома с маленьким сыном по делам, закрыв девочку дома. По его словам, по возвращении он не обнаружил дочку на месте, причём дверь в дом была открыта без следов взлома.

Последующие поиски девочки в селе не принесли результатов. К месту происшествия направились руководители регионального СК, опытные следователи, криминалисты и эксперты. Следователи и сотрудники МВД изучили обстоятельства исчезновения ребёнка и отработали различные версии.

В сообщении Следственного комитета отмечается, что помощь в поиске оказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Крым», а также «добровольцы из различных регионов и неравнодушные жители полуострова». Ранее сообщалось, что в поисках девочки участвуют почти 170 человек.

Криминалисты установили причастность отчима девочки к её исчезновению, после чего он признался в убийстве ребёнка.

«В ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребёнка, изложив обстоятельства того страшного дня. Далее с выездом на местность он указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки, где оно и было обнаружено в ходе следственных действий», — сообщает СК.

В ходе расследования стало известно, что днём 12 ноября мужчина, совершив убийство, вывез из дома тело падчерицы и присыпал его землёй недалеко от места жительства. Позднее, по версии следователей, он попробовал «создать себе алиби». Для этого он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать вместе с сыном в соседнее государство. Его название СК не уточняет, однако СМИ полагают, что речь идёт об Украине.

© СК РФ

Попытка уехать не увенчалась успехом, и мужчина вернулся домой, после чего сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки. В рамках предстоящего расследования планируется определить взаимодействие семьи с государственными службами.

«Действиям либо бездействию всех ответственных за обеспечение безопасности ребёнка лиц будет дана принципиальная правовая оценка», — отмечает СК.

Проверка надзорных органов

В районной администрации утверждают, что семья погибшей девочки не состояла на учёте в органах опеки.

«На учёте ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних семья не состояла», — цитирует ТАСС представителей власти региона. По предварительным данным, семья переехала в село Кропоткино лишь в августе.

В администрации также уточнили, что в семье было двое детей. Кроме пятилетней девочки родители воспитывали двухлетнего мальчика. Он находится на лечении в детском отделении районной больницы с диагнозом «бронхит».

Сообщается, что приехавшая в Крым после исчезновения девочки бабушка двух детей дала разрешение на опеку мальчика в больнице. По данным администрации, мать девочки находится в Китае и прибудет в Крым в пятницу, 15 ноября.

© СК РФ

Вместе с тем взаимодействие семьи погибшей девочки с органами опеки и муниципальными властями станет объектом проверки. Её инициировала уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева. Как рассказала информагентствам сама омбудсмен, она взяла этот вопрос на контроль.

«Думаю, правоохранители, кроме обстоятельств самого преступления, будут изучать, как семья попала на территорию этого муниципального образования и почему не попала в поле зрения соответствующих органов, прежде всего, участкового», — цитирует её РИА Новости.

По словам омбудсмена, длительные периоды проживания матери отдельно от семьи уже указывают на то, что семья была неблагополучной.

Она добавила, что проживание в районе мужчины с двумя маленькими детьми, один из которых не является родным, должно было вызвать вопросы, в частности, о местонахождении матери.