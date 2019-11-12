На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
- РИА Новости
Отмечается, что в поисках девочки участвуют следователи, полицейские, спасатели и волонтёры.
«К настоящему времени в лесополосе обнаружен завёрнутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, принадлежащий пропавшей девушке», — заявили в СК.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство».
На место обнаружения телефона прибыл руководитель регионального управления СК Игорь Иванов.
5 ноября в Адыгее нашли тело школьницы, пропавшей в мае. Она была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.