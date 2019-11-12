На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы

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В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ставрополью.
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
  • РИА Новости

Отмечается, что в поисках девочки участвуют следователи, полицейские, спасатели и волонтёры. 

«К настоящему времени в лесополосе обнаружен завёрнутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, принадлежащий пропавшей девушке», — заявили в СК.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

На место обнаружения телефона прибыл руководитель регионального управления СК Игорь Иванов.

5 ноября в Адыгее нашли тело школьницы, пропавшей в мае. Она была убита, предположительно, из-за мобильного телефона. 

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