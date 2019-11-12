На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы

В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ставрополью.

РИА Новости

Отмечается, что в поисках девочки участвуют следователи, полицейские, спасатели и волонтёры. «К настоящему времени в лесополосе обнаружен завёрнутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, принадлежащий пропавшей девушке», — заявили в СК. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство». На место обнаружения телефона прибыл руководитель регионального управления СК Игорь Иванов. 5 ноября в Адыгее нашли тело школьницы, пропавшей в мае. Она была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.