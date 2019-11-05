В Адыгее мужчина признался в убийстве школьницы из-за телефона

В Адыгее мужчина признался в убийстве школьницы из Майкопа, которая пропала в конце мая после того, как вышла из лицея. По словам подозреваемого, он совершил преступление из-за телефона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Адыгеи Александра Ивашина.

«Он признательные показания дал, что он её убил якобы из-за телефона… Но пока тело ребёнка не найдено... Они не знакомы были вообще, встретил её возле речки», — заявил Ивашин.

По его словам, подозреваемый ранее был судим за убийство. Его задержали после того, как он включил телефон.

Девочка пропала в конце мая, после того как вышла из лицея в Майкопе. В её поисках участвовали более 200 волонтёров, но результата это не принесло.

В октябре суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске.