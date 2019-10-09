Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске

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Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК России.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске
  • РИА Новости

Расследование уголовного дела продолжается.

Заявление о пропаже поступило в полицию 2 октября. В течение суток проводились оперативно-разыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый — ранее судимый 31-летний мужчина.

По имеющимся данным, летом он познакомился с несовершеннолетней в одной из соцсетей. Вечером 29 сентября девочка пришла к нему на работу, где он её задушил. Затем подозреваемый спрятал тело в районе улицы Ленина.

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