Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Заявление о пропаже поступило в полицию 2 октября. В течение суток проводились оперативно-разыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый — ранее судимый 31-летний мужчина.

По имеющимся данным, летом он познакомился с несовершеннолетней в одной из соцсетей. Вечером 29 сентября девочка пришла к нему на работу, где он её задушил. Затем подозреваемый спрятал тело в районе улицы Ленина.

Ранее лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.