Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске
- РИА Новости
Расследование уголовного дела продолжается.
Заявление о пропаже поступило в полицию 2 октября. В течение суток проводились оперативно-разыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый — ранее судимый 31-летний мужчина.
По имеющимся данным, летом он познакомился с несовершеннолетней в одной из соцсетей. Вечером 29 сентября девочка пришла к нему на работу, где он её задушил. Затем подозреваемый спрятал тело в районе улицы Ленина.
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