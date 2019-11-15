В Крыму проверят соцслужбы после смерти пятилетней девочки

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Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева заявила, что соответствующие органы проверят деятельность социальных служб и участкового, в ведении которых находится село Кропоткино в Раздольненском районе Крыма, где ранее была убита пятилетняя девочка.
В Крыму проверят соцслужбы после смерти пятилетней девочки
  • РИА Новости

«Думаю, правоохранители, кроме обстоятельств самого преступления, будут изучать, как семья попала на территорию этого муниципального образования и почему не попала в поле зрения соответствующих органов, прежде всего, участкового», — цитирует её РИА Новости.

По словам Клюевой, много вопросов также есть к местным социальным службам, которые по неизвестной причине не поинтересовались, почему с ребёнком живёт лишь отчим и где находится мать девочки.

«Там есть социальная служба, которая работает с населением этого села... Не могло не возникнуть вопросов, почему с ребёнком живёт один папа, хотя он совсем не папа, где мама, чем взрослые конкретно занимаются. Таких вопросов не могло не возникнуть — значит, будет проверка, почему эти вопросы не были заданы», — отметила она.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма. Позднее её нашли мёртвой в канаве. Следователи заподозрили отчима в убийстве ребёнка, в итоге мужчина признался в убийстве и попытке спрятать тело.

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