В Крыму возбудили дело в связи с пропажей пятилетней девочки

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма.

Об этом сообщает региональное ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пятилетней Дарьи Пилипенко 2013 года рождения из села Кропоткино Раздольненского района (п «в» ч. 2 ст. 105 УК России)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сообщение об исчезновении поступило в правоохранительные органы от отца девочки. По словам мужчины, он выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ребёнка не было.

Уточняется, что эксперты не нашли каких-либо следов взлома.

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