В Крыму возбудили дело в связи с пропажей пятилетней девочки

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма.
В Крыму возбудили дело в связи с пропажей пятилетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пятилетней Дарьи Пилипенко 2013 года рождения из села Кропоткино Раздольненского района (п «в» ч. 2 ст. 105 УК России)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сообщение об исчезновении поступило в правоохранительные органы от отца девочки. По словам мужчины, он выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ребёнка не было. 

Уточняется, что эксперты не нашли каких-либо следов взлома.

Ранее на Ставрополье нашли 16-летнюю девушку, которая пропала утром в понедельник, 11 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить