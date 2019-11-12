На Ставрополье нашли пропавшую 16-летнюю девушку
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Ставропольскому краю.
«Установлено местонахождение без вести пропавшей 16-летней девочки», — заявили в ведомстве.
В Следственном комитете отметили, что все обстоятельства её исчезновения будут выяснены следователем в ходе опроса.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.