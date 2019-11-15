В Крыму нашли мёртвой пропавшую пятилетнюю девочку

Глава Раздольненского района Андрей Захаров заявил, что пропавшую несколько дней назад в Крыму пятилетнюю девочку нашли мёртвой в канаве.

«Девочку нашли, к сожалению, неживую. Закопанной в канаве. Её опознали», — цитирует его ТАСС.

Как сказали в крымском отделении Следственного комитета, по подозрению в убийстве девочки был задержан её отчим. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что он убил свою падчерицу, а после скрыл её тело.

«В процессе проведения соответствующих исследований... установлена причастность к исчезновению девочки её отчима. А в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребёнка, изложив обстоятельства того страшного дня. Далее с выездом на местность он указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы и спрятал его недалеко от места жительства. Затем, с целью создания себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Вернувшись домой, он сообщил в полицию об исчезновении девочки.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма.

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Лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.