«Мягкая сила», «пещерные русофобы» и альтернатива «Википедии»: о чём говорил Путин на заседании Совета по русскому языку

Русский язык не стоит называть оружием, вполне подойдёт определение «мягкая сила», считает Владимир Путин. В ходе заседания Совета по русскому языку глава государства отметил, сейчас некоторыми группами предпринимаются попытки «сократить пространство» русского языка в мире. Он также поставил под сомнение необходимость разделения обучения на бакалавриат и магистратуру при подготовке преподавателей соответствующего предмета, предложил доработать языковые законы, а также создать электронную версию Большой российской энциклопедии в противовес «Википедии».

Во вторник, 5 ноября, в Екатерининском зале Кремля состоялось заседание Совета при президенте по русскому языку. Орган, созданный в 2014 году для совершенствования госполитики в области развития, защиты и поддержки русского языка, впервые собрался в обновлённом составе, который был утверждён 2 августа. В него вошли ведущие филологи и лингвисты России, а также представители сообщества учителей, историки русской литературы, руководители музеев, писатели и издатели.

На повестке дня стояли вопросы, посвящённые реализации закона «О государственном языке Российской Федерации», поддержке и популяризации русского языка и литературы за рубежом, а также подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Глава государства пообещал, что подпишет указ о праздновании юбилея писателя в 2024 году. При этом в документ, который поручено подготовить советнику российского лидера Владимиру Толстому, включат инициативы о создании цифрового проекта Pushkin Digital по популяризации творчества Пушкина. Кроме того, будут созданы просветительские учебники нового типа.

К тому же Владимир Путин пообещал оказать помощь в проведении работ по восстановлению пушкинских музеев в Гурзуфе и Кишинёве.

«Здесь проблем с финансированием не будет, вопрос только — как организовать эту работу. Но я надеюсь, в наших силах сделать всё, что можно», — подчеркнул президент.

Помимо этого, глава государства пообещал оказать финансовую помощь в рамках госпрограммы празднования 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского в 2021 году. В ходе заседания писатель Игорь Волгин сообщил, что ранее ему отказали в выделении президентского гранта на проведение конгресса по русской словесности в год юбилея писателя.

«Сейчас мы с вами виновных не найдём, но грант будет», — указал Путин.

Новые словари и русский аналог «Википедии»

Говоря об обновлении языковой политики России, Владимир Путин подчеркнул, что она должна быть «продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения». Поэтому необходимо внести коррективы в законы «О государственном языке РФ» от 2005 года и «О языках народов РФ» от 1991 года.

Цель изменений — сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы как в России, так и в мире.

Вдобавок глава государства поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.

«Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — исполнительные, судебные, законодательные, школы и средства массовой информации», — сказал Путин.

При этом он выступил за замену «Википедии» электронной версией обновлённой Большой российской энциклопедии.

«Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — добавил российский лидер.

Владимир Толстой, Владимир Путин и Александр Молдован

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Образование

В ходе заседания Владимир Путин выразил сомнение в целесообразности разделения на бакалавриат и магистратуру при обучении школьных преподавателей. Глава государства задался вопросом, есть ли в этом смысл в контексте подготовки учителей русского языка.

Президент России заметил, что окончательного мнения по этому вопросу не имеет. Он подчеркнул, что бакалавриат и магистратура оправданы при обучении по ряду специальностей, в первую очередь технических, однако предложил задуматься о возвращении к пятилетней схеме при обучении преподавателей русского языка.

Вместе с тем российский лидер считает необходимым продолжать реализацию мер по повышению зарплат, однако в этом вопросе «нельзя допускать перекосов».

Кроме того, Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за малое количество бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо! Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит, дайте им 12 бюджетных мест», — заметил президент, комментируя ситуацию в Воронежском государственном университете, где при наборе групп в магистратуру есть всего шесть бюджетных мест из 12.

Российский лидер призвал министра исправить существующие недочёты, «навести порядок», после чего доложить ему о проделанной работе.

Владимир Путин также заметил, что необходимо найти баланс в вопросе выбора языка обучения. Президент подчеркнул, что знание национального языка очень важно, однако в то же время не должно возникать ограничений, которые может повлечь за собой незнание русского языка.

«А вдруг он захочет поехать в другой регион страны, где по выбранной им специальности должен будет говорить на русском. И что ему делать?» — задал вопрос глава государства.

Он также назвал несовершеннолетних граждан страны «самой читающей частью нашего общества» и высказался за увеличение количества мест в школах.

«У нас на миллион больше, чем мы считали раньше, сейчас вот возникает. Количество мест в школе должно быть увеличено значительно», — заявил президент.

РИА Новости

© Алексей Дружинин

«Русский язык — мягкая сила»

На России лежит громадная ответственность за сохранение и распространение русского языка и литературы, однако в последнее время налицо попытки искусственным путём «сократить пространство русского языка в мире, вытеснив его на периферию», заметил президент. Он добавил, что войну русскому языку объявили «пещерные русофобы, разного рода маргиналы и агрессивные националисты».

«К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно — всё то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память», — добавил Путин.

В этой связи поставлены две задачи по сохранению русского языка в мире — это обеспечение его глобальной конкурентоспособности, что произойдёт при достойном уровне знаний и общей грамотности населения РФ, и реализация системы поддержки русской языковой среды за рубежом.

«Он (русский язык. — RT) служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов. В огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации», — заметил президент.

Глава государства также призвал не называть русский язык оружием, поскольку с ним начнут бороться, как с оружием.

«С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени — мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно», — заметил Путин.