Путин выступил за замену «Википедии» на Большую российскую энциклопедию
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- РИА Новости
«По поводу «Википедии»... Лучше заменить её Большой российской новой энциклопедией в электронном виде... Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — заявил он в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле.
В августе замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин не рекомендовал студентам пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», поскольку она может содержать непроверенную информацию.