Путин выступил за замену «Википедии» на Большую российскую энциклопедию

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Президент России Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию «Википедия» на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде.
Путин выступил за замену «Википедии» на Большую российскую энциклопедию
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«По поводу «Википедии​»... Лучше заменить её Большой российской новой энциклопедией в электронном виде... Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — заявил он в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле. 

В августе замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин не рекомендовал студентам пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», поскольку она может содержать непроверенную информацию.

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