Путин выступил за замену «Википедии» на Большую российскую энциклопедию

Президент России Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию «Википедия» на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде.

«По поводу «Википедии​»... Лучше заменить её Большой российской новой энциклопедией в электронном виде... Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — заявил он в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле.

В августе замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин не рекомендовал студентам пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», поскольку она может содержать непроверенную информацию.