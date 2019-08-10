Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

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Студентам не следует пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», поскольку она может содержать непроверенную информацию. Такое мнение выразил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин в рамках молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».
Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
  • © Valentin Wolf
  • globallookpress.com

«Не пользуйтесь «Википедией»: можете двойку получить», — приводит слова Волина ТАСС.

Он добавил, что на сегодняшний день существует отдельный бизнес, предусматривающий написание статей, которые впоследствии правятся в онлайн-энциклопедии, по заказу тех или иных компаний. 

«Там может быть и то, что соответствует действительности, и совершенно неверная информация», — пояснил замглавы Минкомсвязи. 

В декабре русскоязычная «Википедия» опубликовала рейтинг наиболее популярных в 2018 году материалов. Первое место заняла статья, посвящённая чемпионату мира по футболу, который прошёл в России. Второе — материал о российском лидере Владимире Путине. На третьей строчке оказалась заметка о Российской Федерации.

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