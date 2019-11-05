Президент России Владимир Путин сравнил русский язык с «мягкой силой» и призвал не называть его оружием, так как в противном случае с ним будут бороться. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле.

«Язык — это такое «мощное оружие» и так далее... Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл — не употреблять. Почему? Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что влияние государства в современном мире определяется не оружием, а экономикой.

«И как производное от экономики — оружие, культура, образование, наука. Всё, конечно, имеет свою предысторию, но очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой», — подытожил президент.

Кроме того, Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка страны.

RT ведёт прямую трансляцию.