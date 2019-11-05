Путин поручил создать единый корпус словарей с нормами русского языка
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- РИА Новости
«Одновременно с актуализацией законодательства (в языковой сфере. — RT) также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России», — сказал Путин в ходе заседания совета по русскому языку в Кремле.
Президент отметил, что они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами — как органами власти, так и школами, средствами массовой информации.
По его словам, перед правительством стоит задача формирования активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы в России и мире.
Ранее Путин заявил, что русскому языку объявили войну не только «пещерные русофобы» — в ряде стран это стало государственной политикой.