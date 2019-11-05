Путин заявил о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку

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Русскому языку объявили войну не только пещерные русофобы, в ряде стран это стало государственной политикой. Об этом в ходе заседания совета по русскому языку в Кремле заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы».

«Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, под час абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты», — сказал он.

Путин отметил, что, к сожалению, «в некоторых странах это становится официальной государственной политикой».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами. 

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