«Угрозы для остальных работников нет»: на руднике в Красноярском крае погибли трое горняков

В Красноярском крае в результате инцидента на таймырском руднике компании «Норникель» погибли трое рабочих. По информации властей региона, тела горняков нашли их коллеги. В МЧС заявили, что обрушения на руднике не было. Сотрудники Ростехнадзора устанавливают причину трагедии. Рудник продолжает работу, угрозы для остальных сотрудников нет, сообщили местные власти.

По предварительным данным, три человека погибли в результате инцидента на руднике «Таймырский» компании «Норникель» в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В результате аварии, произошедшей 22 октября 2019 г. пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы», — говорится в информационном сообщении.

Позднее в «Норникеле» уточнили, что тела рабочих без признаков жизни нашли около 16:30 местному времени на глубине 1345 метров.

Отмечается, что на месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана комиссия.

По информации МЧС, обрушения в результате инцидента руднике не было и «Таймырский» продолжает работу. Ведомство уточняет, что тела погибших рабочих нашли их коллеги.

Следственный комитет по региону объявил о проведении проверки по факту гибели рабочих, уточнив их возраст.

«По предварительным данным, 22 октября вечером на руднике «Таймырский» ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» на глубине 1345 метров проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибло трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет», — сообщает ведомство.

Власти региона сообщили некоторые подробности инцидента.

«Три человека погибли, пострадавших нет. В ходе работы главный механик и главный специалист отошли и не возвратились, за ними пошел на поиск мастер и тоже пропал. После этого нашли всех троих», — цитирует ТАСС вице-премьера правительства региона Анатолия Цыкалова. По его словам, угрозы для остальных работников рудника нет.

Добавим, что на место ЧП прибыли сотрудники Ростехнадзора и приступили к расследованию причин инцидента.

Источник в экстренных службах региона полагает, что рабочие могли погибнуть из-за отравления газом. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя компании, что на руднике «Таймырский» такой сценарий маловероятен.

«Это не угольная шахта. Выход метана маловероятен», — цитирует агентство представителя Заполярного филиала «Норильского никеля» Михаила Демьянова.

Другие инциденты на рудниках «Норникеля»

В 2017 году на руднике «Заполярный» компании «Норникель» произошёл инцидент с жертвами. При проведении строительных работ произошёл взрыв паров метана, в результате чего погибли четверо рабочих, ещё трое получили ранения средней тяжести.

Комиссия Ростехнадзора установила, что инцидент произошёл из-за неработоспособной стационарной системы контроля метана в горной выработке, невыполнение мероприятий по разгазированию и работе с нарушением требований безопасности.

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В январе 2019 года суд Норильска в рамках разбирательства этого инцидента приговорил экс-начальника подземного участка к двум годам лишения свободы условно, а бывшему руководителю подземного участка вентиляции Юрию Трухину назначили три года принудительных работ.

В феврале 2016 года на другом руднике «Норникеля» под названием «Комсомольский» в одной из выработок по неустановленной причине началось поступление воды. Из троих находившихся в этом месте горняков один не смог подняться наверх, его тело обнаружили спустя несколько дней.

В сентябре 2015 года на руднике «Октябрский» при проведении работ на площади 700 м произошло обрушение части подпорной стенки. В инциденте погибли горный мастер и взрывник, ещё один рабочий получил травмы. В 2003 году на том же руднике произошло обрушение горной породы, что привело к гибели двух рабочих. Один из них скончался на месте, второй — по пути в больницу.

Ранее, в марте 2001 года, на руднике «Заполярный» в выработке на глубине 201 м произошёл взрыв. В этот момент производилась транспортировка взрывчатых веществ. В аварии погибли два горняка, ещё четверо получили ранения.

За два года до этих событий, в марте 1999 года, на руднике «Кайерканский» на глубине 150 м при выполнении плановых взрывных работ погибли трое горняков. Причиной инцидента стало нарушение правил безопасности. Отметим, что сейчас шахта «Ангидрит» рудника «Кайерканский», где произошло ЧП, представляет собой учебный полигон негосударственного образовательного учреждения «Корпоративный университет «Норильский никель».