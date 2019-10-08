Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в региональных управлениях ФСИН и СК.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на УФСИН, обвиняемого без признаков жизни обнаружил 8 октября в камере сотрудник службы режима.

По предварительным данным ведомства, смерть была ненасильственной.



В свою очередь, управление Следственного комитета подтвердило, что речь идёт об Алексее Бурксере, тело которого нашли «с признаками суицида».

По факту случившегося начата проверка.

Накануне стало известно, что суд арестовал Бурксера и бывшего и. о. главного инженера рудника Александра Манна по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь горняков.

По версии следствия, они знали об аварийной ситуации, но не остановили работу рудника.