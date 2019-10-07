Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года

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Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года
  • РИА Новости

Как отмечается, экс-начальнику подземного рудника Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера Александру Манну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

В СК заявили, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн пытался воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

4 августа 2017 года на руднике «Мир» произошёл прорыв воды. Погибли восемь работников.

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