В Хакасии произошло обрушение породы в шахте
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
Отмечается, что дежурившие на месте спасатели доставили 36-летнего мужчину на поверхность и передали бригаде врачей. Его здоровью ничего не угрожает.
По данным ведомства, в момент происшествия под землёй находились 44 горнорабочих. Эвакуация не понадобилась, работа шахты не была нарушена.
Ранее в Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб.