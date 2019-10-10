В Хакасии произошло обрушение породы в шахте

В шахте «Северная» в Ширинском районе Хакасии рабочий получил травму из-за осыпания породы.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

Отмечается, что дежурившие на месте спасатели доставили 36-летнего мужчину на поверхность и передали бригаде врачей. Его здоровью ничего не угрожает.

По данным ведомства, в момент происшествия под землёй находились 44 горнорабочих. Эвакуация не понадобилась, работа шахты не была нарушена.

Ранее в Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб.