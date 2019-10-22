Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали. Как сообщает пресс-служба компании, ЧП произошло во вторник, 22 октября.

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Отмечается, что на месте работают аварийно-спасательные службы, обстоятельства инцидента выясняются. «Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с происшествием, проинформировали в пресс-службе.