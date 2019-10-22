Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

Короткая ссылка
RT
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали. Как сообщает пресс-служба компании, ЧП произошло во вторник, 22 октября.
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
  • © РИА Новости

Отмечается, что на месте работают аварийно-спасательные службы, обстоятельства инцидента выясняются. 

«Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с происшествием, проинформировали в пресс-службе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить