«Думала, что это недоразумение»: москвичке с парковочным разрешением пришли штрафы почти на полмиллиона рублей

Москвичка Елена Иванова, оформившая резидентное парковочное разрешение, получила штрафы за нарушение правил парковки почти на полмиллиона рублей. Выяснилось, что действие разрешения было приостановлено через месяц после выдачи, но уведомление прислали на старый адрес. В мобильном приложении разрешение было указано как действующее. Теперь Иванова намерена через суд доказать незаконность выписанных штрафов. В пресс-службе ГКУ «АМПП», которое отвечает за функционирование платных парковок в столице, заявили, что действовали в рамках закона.

Штрафы на полмиллиона

38-летняя москвичка Елена Иванова живёт с мужем и двумя детьми в Таганском районе Москвы. Весной 2019 года Ивановы решили оформить резидентное парковочное разрешение. В центре «Мои документы» их предупредили: если у семьи есть неоплаченные штрафы за парковку, в разрешении будет отказано.

Как рассказала RT Елена, 1 марта она получила разрешение и начала парковаться в зоне его действия — возле дома и садика, куда возила детей. В сентябре Ивановы решили продать автомобиль и сдать его в салон по системе Trade-in. Машину отправили на диагностику и проверили на штрафы. И тут выяснилось, что Елена должна за неправильную парковку почти полмиллиона рублей. При этом постановления не отображались на сайте Госуслуг, Mos.ru и в приложении московского паркинга.

«Я была в шоке. Думала, это какое-то недоразумение. Поехала в офис Дептранса на Старой Басманной, чтобы разобраться. Оказалось, что у меня 85 штрафов по пять тысяч рублей за неоплаченную парковку, на 425 тыс. рублей, и нарушения были в сентябре. Они пояснили, что, оказывается, моё резидентное было приостановлено 23 апреля из-за шести неоплаченных штрафов за 2018 год. Мне сказали, что об этом меня предупреждали письмом, которое отправили «Почтой России» 3 апреля. Но его я не получала. Тем более, если бы они были, то в резидентном разрешении мне отказали бы», — рассказывает Елена.

После этого она обратилась в пресс-службу ГКУ «АМПП», которое отвечает за функционирование платных парковок в столице, с просьбой подсказать, что ей делать в такой ситуации. После обращения действие резидентного разрешения восстановили, сообщив, что те шесть штрафов оплачены, хотя Елена ничего не делала.

«Я ничего не понимала. Ожидала, что они вникнут в ситуацию и скажут, что мне делать, как оспорить эти 85 штрафов. Но они лишь говорили, что всё законно, и уведомляли меня обо всём «Почтой России». Только у них были данные о 31 постановлении. Попросили оплатить их поскорее, иначе резидентное будет снова приостановлено. И я не понимала, почему при шести штрафах резидентное разрешение не работало, а при 31 действует», — недоумевает Иванова.

Как пояснила Елена, сначала она подумала, что ей предлагают оплатить любые 31 штраф из 85 на выбор, но оказалось, что у ГКУ «АМПП» просто не вся база и остальных постановлений они пока не видят.

Также в пресс-службе автомобилистке сообщили, что уведомление о штрафах приходили ей на позапрошлый адрес проживания, а не на новый адрес, который был указан при оформлении резидентного разрешения. Кроме того, никаких push-уведомлений о приостановлении разрешения не было и в мобильном приложении московского паркинга — оно там отображалось всё это время как действующее.

«Странно ещё то, что все штрафы появились только в конце сентября. Ведь в апреле и в начале сентября мы летали за границу. Наших друзей как-то не выпустили из-за неоплаченных постановлений, и я теперь на автомате перед вылетом всё проверяю на госуслугах и сайте судебных приставов. Никаких штрафов не было!» — утверждает Елена.

Чтобы доказать свою невиновность, Елена решила обратиться в суд. Однако по незнанию сделала это неправильно, и сроки обжалования постановлений прошли.

«Оказывается, что каждое постановление надо обжаловать отдельно и собирать каждый раз отдельный пакет документов. То есть всего должно быть 85 отдельных производств. Пока мы собирали всё, сроки прошли. Теперь готовим иск в Мосгорсуд», — рассказывает Иванова.

«Попала в неприятную ситуацию»

Между тем в пресс-службе ГКУ «АМПП» RT сообщили, что приостановили резидентное разрешение москвичке на законных основаниях.

«Действие парковочного разрешения было приостановлено по причине неоплаченных штрафов — на момент выдачи парковочного разрешения срок их оплаты ещё не истёк, поэтому препятствий к выдаче резидентного разрешения не было. Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако ГКУ «АМПП» действует строго в рамках закона. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления. Мы тщательно изучим данную ситуацию, но рекомендуем автомобилистке обращаться в суд», — сообщил начальник пресс-службы Филипп Конюхов.

Кроме того, он добавил, что, согласно статье 29.11 КоАП РФ, постановления направляются «Почтой России» по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД. И для изменения адреса доставки недостаточно только вписать новый при оформлении резидентного разрешения.

Системная проблема

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT рассказал, что Елена — не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой.

«Это уже система: отсутствие уведомлений, письма не на тот адрес, повторяющиеся штрафы. Эта ситуация была, есть и будет, несмотря на то, как разрешится история Елены. Только у многих не такая большая сумма и им легче оплатить несколько штрафов, чем что-то доказывать. Не понимаю, почему, зная мобильный телефон автомобилистов, Дептранс до сих пор не освоил практику уведомления по смс», — заявил автоэксперт.

Шкуматов считает, что штрафы Елены незаконны и ответственность за это следует возложить на должностное лицо, которое вовремя не уведомило автомобилистку о шести штрафах, из-за которых было приостановлено резидентное парковочное разрешение.

«Такие ситуации должны трактоваться в пользу человека, а не в пользу системы», — подытожил автоэксперт.