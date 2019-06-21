Водители Москвы смогут исправить допущенные при оплате парковки ошибки

Столичные водители после обновления приложения для смартфонов «Парковки Москвы» получат возможность исправить ошибки, которые были допущены ими при оплате парковочной сессии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Отмечается, что ранее автомобилисты, которые забывали продлить сессию, могли получить штраф за то, что транспортное средство стояло на парковке дольше отведённого таймером времени.

В обновлённом меню приложения появился пункт «изменить завершённую парковку», куда пользователь может внести необходимые коррективы.

«Можно исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны», — указано в тексте.

В декабре 2018 года сообщалось, что депутаты Московской городской думы приняли закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.