Водители Москвы смогут исправить допущенные при оплате парковки ошибки

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Столичные водители после обновления приложения для смартфонов «Парковки Москвы» получат возможность исправить ошибки, которые были допущены ими при оплате парковочной сессии.
Водители Москвы смогут исправить допущенные при оплате парковки ошибки
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Отмечается, что ранее автомобилисты, которые забывали продлить сессию, могли получить штраф за то, что транспортное средство стояло на парковке дольше отведённого таймером времени.

В обновлённом меню приложения появился пункт «изменить завершённую парковку», куда пользователь может внести необходимые коррективы.

«Можно исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны», — указано в тексте.

В декабре 2018 года сообщалось, что депутаты Московской городской думы приняли закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.

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