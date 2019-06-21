Автоэксперт оценил возможность исправлять ошибки при оплате парковки

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал введение возможности редактировать информацию о парковочном сеансе в приложении «Парковки Москвы».

«Мне, как и каждому водителю, не нравится платить за парковки, но я понимаю, что это необходимость... Такая новая возможность — это здорово, у меня в жизни были случаи, когда я неправильно набрал номер машины, пришлось платить штраф», — заявил Моржаретто.

Он подчеркнул, что система столичного паркинга развивается в лучшую сторону.

Ранее стало известно об обновлении приложения «Парковки Москвы». Теперь столичные водители получили возможность внести необходимые коррективы в парковочный сеанс и избежать получения штрафа за нарушение правил парковки.