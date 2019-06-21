Автоэксперт оценил возможность исправлять ошибки при оплате парковки
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- РИА Новости
«Мне, как и каждому водителю, не нравится платить за парковки, но я понимаю, что это необходимость... Такая новая возможность — это здорово, у меня в жизни были случаи, когда я неправильно набрал номер машины, пришлось платить штраф», — заявил Моржаретто.
Он подчеркнул, что система столичного паркинга развивается в лучшую сторону.
Ранее стало известно об обновлении приложения «Парковки Москвы». Теперь столичные водители получили возможность внести необходимые коррективы в парковочный сеанс и избежать получения штрафа за нарушение правил парковки.