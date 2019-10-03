Самый многодетный священник России: как развивается дело обвиняемого в изнасилованиях протоиерея Стремского

В конце сентября в посёлке Саракташ Оренбургской области был арестован самый многодетный российский священник Николай Стремский, на воспитании которого находились и находятся 70 приёмных детей. Стремского обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях в отношении своих воспитанниц. Семья отца Николая и прихожане уверены, что все обвинения сфабрикованы. Однако в самом посёлке некоторые считают, что батюшка мог быть замешан и в других преступлениях, тем более что ранее он неоднократно становился фигурантом скандалов. Корреспондент RT посетил Саракташ, чтобы разобраться, что стоит за громким арестом.

Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского задержали 23 сентября. Как рассказывают его домочадцы, полицейские подъехали на нескольких машинах, окружили обитель, а затем начали штурм.



«Как в кино: полезли через забор и в окна, как будто батюшка — террорист какой-то, а потом начался обыск, — рассказывает одна из воспитанниц Стремского. — А когда мы начали снимать всё на мобильники, у нас стали отнимать телефоны».

Через несколько часов после этого ленты информационных агентств запестрели сообщениями о том, что самый многодетный священник России, один из первых обладателей ордена «Родительская слава» Николай Стремский оказался педофилом.

Следственный комитет предъявил настоятелю обвинения по статьям 131 («Изнасилование»), 135 («Развратные действия») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Вместе с ним по подозрению в незаконном лишении свободы (статья 127 УК РФ) были задержаны его приёмная дочь Елена Стремская с мужем Виктором Щербаковым.

«Не понимаю, откуда это взялось»

В правоохранительных органах детали дела до сих пор не разглашаются. Однако, как стало известно RT, дело строится на показаниях трёх воспитанниц — Сюзанны, Софии и Евгении. Они сообщили об издевательствах и домогательствах. При этом позднее, через день после ареста священника, Евгения выложила в сеть видеообращение, в котором заявила, что она никаких показаний не давала.

«Не понимаю, откуда это взялось. Заявление написано, типа, моей рукой. Там говорится, что меня папа изнасиловал, домогался. Такого в жизни не было. Я никогда этого не писала, никогда ручку не брала у них», — говорит девочка на камеру.

По её словам, год назад София и Сюзанна поругались с папой и, возможно, что-то придумали. Сама Женя уверяет, что к ней также в реабилитационный центр приезжали мужчины, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые убеждали её дать показания.

Видеообращение приёмных детей священника Николая Стремского, подозреваемого в педофилии

«Они сказали: «Всё нам расскажи! Бьёт ли папа, домогается ли?» Я сказала, что ничего такого нет», — рассказывает она.

По словам Евгении, ей якобы намекали, что её вознаградят, если она даст нужные показания, — обещали подарить телефон, помочь поступить в вуз и тому подобное.

По словам Дениса, приёмного сына Николая Стремского, девочки нарушали установленные в семье правила, плохо себя вели, убегали из дома и из-за этого их вернули в реабилитационный центр, где они оговорили приёмного отца.

«Или они сами от обиды решили его обвинить, или их специально подговорили воспитатели. Это всё клевета и поклёп. Мы сами выросли в этой семье, потом постоянно поддерживали отношения, видели, как они живут, ничего из того, в чём обвиняют отца, не является правдой», — рассказал RT Денис.

Дарья Корнилова, другая приёмная дочь Николая Стремского, приехала из Самары, чтобы поддержать семью.

«Мы пытались с этими девочками поговорить. Сначала они писали, что просто разозлились на папу. Потом рассказали, что их убеждали его оговорить, но они этого делать не стали. А потом сообщают: «Всё хорошо, нам много денег дают и много всего дарят». В любой семье родитель накажет, и ребёнок может обидеться. Если его оставить одного, взрослые могут это направить в выгодное им русло», — уверена Дарья.

Такой же версии придерживаются и остальные приёмные дети.

Крепкий хозяйственник

Созданная Николаем Стремским Свято-Троицкая обитель милосердия, в которую входят богадельня для одиноких стариков, православная гимназия, духовное училище, сестричество и монашеская община, стала главной достопримечательностью оренбургского посёлка Саракташ, расположенного в 85 километрах от областного центра.

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Сам посёлок, население которого составляет более 17 тыс. человек, выглядит вполне респектабельно: добротные каменные дома, многочисленные машины, в центре есть несколько крупных магазинов с бытовой техникой, ухоженный парк. Некоторые местные жители уверены, что Саракташ так живёт именно благодаря отцу Николаю.

Стремский родился в 1964 году в селе Карабутак Актюбинской области Казахской ССР. В 1982—1984 годах проходил срочную службу в вооружённых силах, в ходе которой направлялся в Афганистан. По возвращении из армии поступил в Московскую духовную семинарию.

В 1990 году он был направлен в Саракташ, где тогда, по словам местных жителей, была только одна маленькая церковь, а церковно-приходская школа располагалась в переоборудованном гараже. Вскоре закипело строительство, как вспоминают в посёлке, батюшка лично участвовал в работах.

Раньше на месте обители располагались частные дома, их выкупили и расчистили землю под строительство. Сейчас на этой территории, обнесённой каменной стеной с мраморными табличками, на которых отпечатаны цитаты из Библии, находятся пансионат для престарелых, большой храм в честь святых Царственных страстотерпцев и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской и ещё с десяток хозяйственных помещений.

© RT

У главного входа в обитель на постаменте возвышается танк. Часть территории занимает детская площадка, среди горок и клумб установлен списанный самолёт.

По пути к храму стоят стенды, посвящённые истории обители. На одном из них рассказывается о брате священника, Викторе Стремском. Он приехал в Саракташ вслед за Николаем и возглавил местную казачью общину. По словам местных жителей, именно Виктор курировал все строительные работы и был по всей Оренбургской области известен, как «атаман-храмостроитель».

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Сейчас в обители работает уже более 300 человек.

«Я сам работал у него крановщиком на строительстве обители. Толковый мужик, хозяйственный. Он, по сути, наш посёлок поднял. В 90-е тут же всё в запустенье стало приходить, а отец Николай приехал, создал обитель. Теперь сюда на праздники паломники со всей России съезжаются», — говорит один из жителей.

Помимо хозяйственной деятельности, Николай Стремский стал активно заниматься благотворительностью — открыл приют для стариков, а также стал усыновлять воспитанников детских домов. Сначала двоих — брата и сестру, чья мать погибла, а отец давно скрылся, к концу 1992 года семья Стремских взяла ещё 15 детей, а через год их стало 36.

По словам приёмных детей, все они должны были соблюдать установленные правила: не пить, не курить, не сквернословить, не выходить из дома после десяти вечера и обязательно после уроков все должны были работать по хозяйству.

«Отец был строгим, но справедливым. Наказания какие были: телевизор не разрешали смотреть или во дворе убраться надо было. Но руку никогда не поднимал», — рассказывает RT 17-летняя Арина Спасова, которая воспитывалась вместе с девушками, написавшими заявление на священника.

«Конфликт с местными полицейскими»

Впрочем, несмотря на жёсткие требования к воспитанникам, сам отец Николай периодически становился фигурантом скандалов.

Так, в сентябре 2015 года сообщалось, что батюшка пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. По информации СМИ, полицейские заметили «Мерседес» отца Николая, припаркованный в зоне действия знака «Стоянка запрещена». Отмечалось, что после требования предъявить документы водитель на большой скорости уехал и попытался скрыться на территории Свято-Троицкой обители милосердия, где его удалось задержать. Причём сотрудникам полиции «пришлось применить силу». По данным журналистов, батюшка был нетрезв, однако подтверждений этому приведено не было, от медосвидетельствования Стремский отказался.

После задержания протоиерея Николая Стремского запретили в священнослужении, но в декабре митрополит Вениамин восстановил его в правах. При этом источник в епархии подозревает, что дело удалось решить, благодаря кадровым перестановкам.

«Запретил служение митрополит Валентин, в октябре его отправили на покой, а с новым владыкой, видимо, ему удалось как-то решить этот вопрос», — говорит собеседник RT.

В декабре 2015-го в отношении священника возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (как сообщалось, у него накопились неоплаченные штрафы за превышение скорости).

Однако позднее решение о возбуждении дела было отменено прокуратурой «из-за преждевременных выводов полиции».

Кроме того, в начале 2000-х отца Николая подозревали в том, что в ночь с 16 на 17 июля — в годовщину казни семьи последнего российского императора Николая II — он устроил в городском парке стрельбу по памятнику Ленину. Но доказательств тогда не нашли.

Жена священника Галина Стремская утверждает, что все скандалы были подстроены недоброжелателями. Якобы у батюшки был конфликт с местными полицейскими.

Стоит отметить, что в самом Саракташе почти не говорят про обвинения в адрес отца Николая в развратных действиях в отношении воспитанниц. В то же время в посёлке могут посудачить, что священник якобы был причастен к незаконному обороту наркотиков.

«Здесь вам никто правды не скажет, а он грешник, его давно сажать пора, он с девяностых наркотиками торгует, это все знают, но боятся говорить», — рассказывает один из местных жителей.

«Здесь вам никто правды не скажет»

Сосед Николая Стремского Михаил рассказывает, что уже после задержания к нему приезжали сотрудники правоохранительных органов и выясняли, не употреблял ли батюшка наркотики.

«Следователи приезжали, спрашивали про наркотики. Я честно сказал: «Да, выпивал, как все, но чтоб наркотики — такого точно быть не могло. Может, и не святой был, но наркотиками точно не занимался», — говорит сосед.

Галина Стремская вспоминает, что обыски проходили не только в доме, но и на территории обители.

«Искали с собаками, в том числе и наркотики, которых, разумеется, нигде не нашли», — говорит она.

«Впал в прелести»

Первые несколько дней после ареста церковь воздерживалась от комментариев. Кроме того, митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин 25 сентября запретил Николая Стремского в священносложении на время ведения следствия.

Тем не менее 30 сентября в Свято-Троицком соборе поселка Саракташ прошёл молебен в поддержку отца Николая.

«Мы все за него переживаем, молимся. Видите, эмоции прихожан какие, они возмущены такими действиями. Надеемся, что в органах люди не глупые сидят, истину они увидят, — говорит протоиерей Александр Михайлов. — Суд ничего не решал, но все уже осудили, распять и всё. Все злорадствуют, что священнику митрополит запретил суждение. Это просто формальность, которая необходима, если станет всё на свои места, то и сан, и служение вернут».

© RT

Впрочем, внутри епархии нашлись люди, которые этого мнения не разделяют, правда, говорить об этом согласились только на условиях строжайшей анонимности. Они не отрицают хозяйственных успехов отца Николая, но считают, что испытания деньгами он не выдержал.

«Он действительно бизнесмен, божьей милостью. Ему удалось находить деньги, он создал обитель, расселил дома, которые раньше были, причем за всё давал хорошую цену. Детей всех в люди вывел, девочкам полное приданное давал, дома покупал, но сам впал в прелести. Пиры, автопарк с дорогими машинами. Идут огромные потоки денег, которые налогами не облагаются, отчитываться за них не надо, конечно, не выдержал соблазна», — говорит он.

Главным источником дохода обители, по его словам, были пожертвования, которые шли со всего мира, причем собирать деньги зачастую специально посылали воспитанников православной гимназии.

«Слава и деньги вскружили ему голову. Он ощущал себя безраздельным владыкой Саракташа. Теперь, когда эта история вскрылась, мне кажется, что за его благотворительностью мог стоять просто расчет, чтобы деньги текли», — говорит источник RT.

По его словам, ходят слухи, что часть пожертвований на самом деле использовалась для обналички. Деньги оформлялись как пожертвования, а потом переводились обратно за вычетом комиссии в расчетах за работы, благо строительство в Саракташе постоянно кипело.

Известный богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев, который учился вместе с Николаем Стремским в Московской духовной семинарии, также прокомментировал ситуацию.

«Я уже писал о странностях своего одноклассника Николая Стремского. Главная из них — бизнес-проект «усыновление». Он оформил на себя десятки детей, с которыми он на самом деле практически никак не общается. Вместо него это делают послушницы. А он получает немало средств на их содержание, не забывая и самого себя», — отметил Кураев в «Живом Журнале».

Между тем сейчас в обители говорят, что отец Николай тяжело болен, много лет страдает тяжёлой формой псориаза и нуждается в уходе и лечении, которые в тюрьме ему обеспечить не могут.