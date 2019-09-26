Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми

Арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского по обвинению в применении насилия к своим приёмным детям — вопиющая тема, которая стала главной в эти дни в Оренбургской области, заявил губернатор региона Денис Паслер.

По его словам, следственные органы ведут работу по этому делу, а оценку случившемуся даст суд.

«На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление, — священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой, особенно для приёмных детей», — написал глава области в Instagram.

Как подчеркнул Паслер, церковь является местом, куда люди приходят за советом и помощью.

«Так было и будет. Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы», — добавил он.

Он рассказал, что в Саракташе работают министры социальной защиты и образования.

Им предстоит оценить условия, в которых воспитываются дети.

Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

При этом отмечается, что под арест также отправлены его дочь и зять.

В 2018 году суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима священника РПЦ Глеба Грозовского.

Суд заключил, что Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях.