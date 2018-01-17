Суд приговорил священника Грозовского к 14 годам колонии за педофилию

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Приозерский городской суд Ленобласти в среду приговорил к 14 годам колонии строгого режима отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского.

Как сообщает РИА Новости, суд заключил, что в 2009 и 2013 годах Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

Ранее суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В сентябре 2016 года власти Израиля передали Грозовского России.

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