Священника Грозовского признали виновным в педофилии
Приозёрский городской суд Ленобласти признал отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заключению суда, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.
Один из преступных эпизодов произошёл в 2009 году, а два других — в 2013 году.
7 сентября 2016 года сообщил, что власти Израиля передали России Грозовского.
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