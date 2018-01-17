Священника Грозовского признали виновным в педофилии

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Приозёрский городской суд Ленобласти признал отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заключению суда, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

Один из преступных эпизодов произошёл в 2009 году, а два других — в 2013 году.

7 сентября 2016 года сообщил, что власти Израиля передали России Грозовского.

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